基孔肯雅熱｜防護中心指市面暫無國際認證快測　籲市民勿自行檢測

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（11日）下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。中心提醒，目前市面上沒有獲國際衞生當局認證的快速測試產品，供自行測試基孔肯雅熱，呼籲市民若懷疑感染基孔肯雅熱，應立即就醫，不應自行進行檢測，以免延誤診治。



本港昨8月8日新增一宗基孔肯雅熱輸入個案及一宗可能個案，累計共錄得五宗輸入個案。其中一宗個案患者居住葵涌石籬一邨。食環署今早8月9日到場於容易出現蚊患位置進行滅蚊工作。（資料圖片/梁鵬威攝）

徐樂堅醫生指，目前市面上沒有獲國際衞生當局認證的快速測試產品，可以讓市民自行快測，呼籲市民如果懷疑確診，應立即求醫。（資料圖片/黃浩謙攝）

衞生防護中心總監徐樂堅醫生指，目前市面上沒有獲國際衞生當局認證的快速測試產品，可以讓市民自行快測。對於有網上廣告表示聲稱出售可供市民自行測試的基孔肯雅熱快速測試產品，衞生署已即時向有關生產商了解，該生產商確認有關產品並非供市民作自行測試用途，並已通知有關香港供應商暫停在本港零售該產品。

近日有一款基孔肯雅熱快測劑熱賣。(網上圖片)

徐樂堅醫生提醒市民，若懷疑感染基孔肯雅熱，應立即就醫，不應自行進行檢測，以免延誤診治。

衞生署指出，留意到有本港科研機構正積極研發基孔肯雅熱快速測試產品，已主動聯繫有關機構，了解測試的性能和品質，並鼓勵有關機構將通過測試的產品申請表列於衞生署設立的自願性「醫療器械行政管理制度」。

食環署今公佈8月第二批的白紋伊蚊誘蚊器指數，10個監察地區均在10%以下，其中跑馬地最高，達9.6%，上水達9.5%，上環及西營盤達7.3%。

食環署公布8月份第二批白紋伊蚊誘蚊器指數。

食環署指，今個月兩批白紋伊蚊誘蚊器指數共涵蓋23個監察地區。與上月的分區指數相比，有17個監察區的指數下跌，有4區指數輕微上升，但仍低於10%。食環署正聯同有關部門及持份者，加強在屯門掃管笏滅蚊，並找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。