社區牙科支援計劃明年元旦增洗牙、鑲假牙　資格及行政費一文看清

社區牙科支援計劃明年1月1日起擴大服務範圍，除提供現有的口腔檢查、緩解牙齒疼痛的藥物、X光檢查，以及補牙或拔牙服務外，將新增以下服務：洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋或牙冠及鑲配活動假牙。計劃服務對象、資助服務範圍及行政費等一文看清。



社區牙科支援計劃｜2026年1月1日起服務對象/申請人條件

．持有有效香港身份證或《豁免登記證明書》

．以下各項的目前受益人／受助者

1/社會福利署（社署）「長者生活津貼」或

2/社署「長者社區照顧服務券計劃」（第二級共同付款級別）或

3/社署「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一及第二級別收費／共同付款級別）或

4/醫院管理局「醫療費用減免」

．已登記加入「醫健通」

5/無家者（無家者即使未能提供符合參加資格所需的經濟證明，亦可由指定非政府組織的註冊社工作出證明並轉介參加支援計劃）



社區牙科支援計劃｜2026年1月1日起資助服務範圍

計劃參加者在180天內可獲以下服務

．口腔檢查

．緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）

．X光檢查

．補牙或拔牙，以每一顆牙齒計算為一個「補牙或拔牙配額」（每名計劃參加者最多可獲三個「補牙或拔牙配額」）

．洗牙（每名計劃參加者每365日一次）

．根管治療（杜牙根）（每名計劃參加者每365日一顆牙齒）

．移除牙橋或牙冠（詳情將適時公佈）

．鑲配活動假牙*（每名計劃參加者可接受最多兩次服務^，每次須相隔5年或以上）



社區牙科支援計劃｜行政費

計劃參加者須為使用每個「補牙或拔牙配額」向非政府組織直接繳付一筆行政費。每個「補牙或拔牙配額」的行政費為$50

如計劃參加者符合以下資格，行政費會由政府全數資助：

．75歲或以上社署轄下的「長者生活津貼」的受惠人；或

．社署「綜合家居照顧服務（體弱個案）」／「改善家居及社區照顧服務」／「家居支援服務」（第一級別收費／共同付款級別）的服務使用者；或

．醫院管理局的「醫療費用減免」合資格人士（全數）

．無家者

．由2026年1月1日起，將新增洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋或牙冠及鑲配活動假牙服務。計劃參加者須為每次洗牙或每顆牙齒的根管治療（杜牙根）向非政府組織直接繳付行政費$50。如計劃參加者符合上述資格，洗牙及根管治療（杜牙根）的行政費會由政府全數資助。

．計劃參加者須為鑲配活動假牙向非政府組織直接繳付共付額。每副活動假牙的共付額為$1,000。如計劃參加者符合上述資格，每副活動假牙的共付額即為$500。每副活動假牙指上顎或下顎。同時鑲配上顎和下顎活動假牙會視為接受一次服務，而相關費用就以兩副假牙計算。

社區牙科支援計劃｜參加方法

社區牙科支援計劃｜搜尋非政府組織牙科診所

