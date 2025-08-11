衞生署籲停用鷹目牌3款未註冊眼藥水　其中一款未能通過無菌規定

衞生署今（11日）指，三款名為鷹目牌「保視力眼睛修護液（草本配方）」懷疑為未經註冊中成藥。其中一款印有「超級」字樣的樣本經無菌檢查後，證實未能通過眼用製劑的無菌規定，反映該產品的安全和品質存在問題，衞生署呼籲市民切勿使用。



衞生署呼籲市民切勿使用圖示的三款名為鷹目牌「保視力眼睛修護液（草本配方）」的懷疑未經註冊中成藥。（衞生署提供）

衞生署上月公布，於九龍尖沙咀麼地道67號半島中心1樓155室的正食字號企業有限公司檢獲三款懷疑未經註冊中成藥（同一名稱及包裝。一款另外印有「強力」字樣、一款另外印有「超級」字樣和一款印有「特級」字樣）。其中一款印有「超級」字樣的樣本經無菌檢查後，證實未能通過眼用製劑的無菌規定，反映該產品的安全和品質存在問題。

衞生署指，眼用製劑必須符合無菌規定，雖然當局至今沒有接獲相關不良反應報告，但如市民如已購買上述產品，應立即停止使用。此外，當局已加強巡查，並再次提醒零售商切勿購入和出售上述產品。