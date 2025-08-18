遵理學校小紅書爆料科大獲准開第3間醫學院　醫務衞生局否認

網上流傳私立學校「遵理學校」創辦人梁賀琪（June Leung）在內地社交媒體「小紅書」帳號爆「獨家」消息，指科大將勝出第三間醫學院之爭，政府會在9月17日公布，當局正是新一份施政報告宣讀日子，影片其後刪除。



醫務衞生局今日（18日）「嚴正澄清此消息並無事實根據」，工作組預計於今年稍後向政府提出成立新醫學院的最終建議；科大亦指，該短片內容存在不實及誤導的陳述，相關內容純屬遵理自行編造。



網上流傳私立學校「遵理學校」的內地社交媒體「小紅書」帳號爆出「獨家」消息，指科大將勝出醫學院之爭，開辦本港第三間醫學院。（Threads截圖）

遵理「獨家」消息爆科大勝出醫學院之爭

有意申辦第三間醫學院的資助大學，須向政府提交建議書。已提交的大學包括科大、浸大及理大。網上流傳私立學校「遵理學校」的內地社交媒體「小紅書」帳號爆出「獨家」消息，指科大將勝出醫學院之爭，更指政府將於9月17日公布消息、科大醫學院將提供3,000床位云云。

網上流傳私立學校「遵理學校」的內地社交媒體「小紅書」帳號爆出「獨家」消息，指科大將勝出醫學院之爭，更指政府將於9月17日公布消息、科大醫學院將提供3,000床位云云。（Threads @kelvinw438）

網上流傳私立學校「遵理學校」的內地社交媒體「小紅書」帳號爆出「獨家」消息，指科大將勝出醫學院之爭，更指政府將於9月17日公布消息、科大醫學院將提供3,000床位云云。（Threads @kelvinw438）

網上流傳私立學校「遵理學校」的內地社交媒體「小紅書」帳號爆出「獨家」消息，指科大將勝出醫學院之爭，更指政府將於9月17日公布消息、科大醫學院將提供3,000床位云云。（Threads @kelvinw438）

醫務衞生局：無事實根據

醫務衞生局今日澄清此消息並無事實根據，指籌備新醫學院工作組在7月31日的最近一次會議上對建議書進行整體評估，並已啓動下一步跟進工作，深入研究建議書的資金安排及財政可持續性。工作組預計於今年稍後向政府提出成立新醫學院的最終建議。

科大：內容純屬遵理自行編造

科大亦指，該短片內容存在不實及誤導的陳述。短片中展示的部分照片取自校方早前與大灣區香港女企業家總會嘉賓的交流活動，但相關內容純屬該機構自行編造，與事實嚴重不符，存在誤導資訊及與科大的不當關聯。

科大澄清，至今未接獲政府關於籌建香港第三所醫學院的通知，對政府的決定及相關的公布詳情亦不知曉。網上流傳的相關猜測毫無事實根據，公眾不應輕信。