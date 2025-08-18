政府調高以色列和伊朗外遊警示至紅色　籲市民非必要避免前往

保安局今日（18日）宣布，鑑於以色列和伊朗局勢的最新發展，調整兩地的外遊警示級別至紅色，呼籲計劃前赴以色列和伊朗的港人應調整行程。



政府指，以色列方面，市民不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區；就伊朗而言，市民不應前赴伊斯法罕省、庫姆省、中央省、布什爾省等地區。



2025年8月17日，以色列特拉維夫，圖為示威者在街頭點燃廢棄物集會。（Reuters）

紅色外遊警示生效代表有明顯威脅

政府發言人表示，紅色外遊警示級別表示有明顯威脅，呼籲計劃前赴以色列和伊朗的港人應調整行程，如非必要，避免前赴。鑑於以色列的情況，市民不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。就伊朗而言，市民亦不應前赴伊斯法罕省、庫姆省、中央省、布什爾省等地區。

身在以色列和伊朗的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情況的公布及中國駐當地大使館發布的信息。

2025年6月15日，以色列攻擊伊朗後，伊朗德黑蘭沙蘭油庫燃起大火。（Reuters）

政府提醒，在當地的港人如需協助，可致電入境事務處（入境處）協助在外香港居民小組的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐當地使領館聯絡（領事保護與協助電話：中國駐以色列大使館 (972) 3-5459520；中國駐伊朗大使館 (98) 912-2176035）。

政府表示，市民前往外地時，可使用入境處的外遊提示登記服務登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。