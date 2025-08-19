政府飲用水｜運水公司：曾去觀音山取水　憂無法收回70萬送貨費

政府捲入「冒牌水」風波，中標供應港島及部分離島辦公室的飲用水的「鑫鼎鑫」公司昨日被終止合約。



涉事公司「鑫鼎鑫」聘用的「易通安達物流公司」今日（19日）接受《香港01》訪問釐清，公司初期曾去樟木頭鎮石新村筆架山路觀音山礦泉水廠取貨，後期因天氣惡劣，客戶直接送水至物流公司位於深圳龍華區的倉庫，然後再由物流公司轉送至香港，公司只負責「中港運輸、香港倉儲及配送服務，未有參與其他行為」，擔憂日後「鑫鼎鑫」無法支付70萬的送貨費用。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府終止合約。圖中地點為立法會大樓。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島區和部份離島區的政府處所供應「鑫樂-觀音山」桶裝飲用水，警方日前拘捕鑫鼎鑫兩名董事及股東，並通緝一名內地男子，涉嫌訛稱為政府提供由另一內地公司「樂百氏（廣東）」生產的樽裝水。政府昨晚（18日）亦宣布，即時終止政府辦公室樽裝飲用水與涉事公司的合約。

「鑫鼎鑫」聘用「易通安達物流公司」從內地運送樽裝水至香港。「易通安達物流公司」負責人劉先生接受《香港01》訪問時表示，其公司只負責「中港運輸、香港倉儲及配送服務，未有參與其他行為」，就近日新聞報道的問題與該公司毫無關係。

易通安達物流公司位於元朗的貨倉。（廖雁雄攝）

劉先生稱，該公司曾按鑫鼎鑫的指示北上到兩處地方取貨，初期司機按提貨單指示，直接到東莞樟木頭鎮石新村筆架山路觀音山礦泉水廠取水，貨量約裝滿20架車；後期因下大雨，運送車隊無法駛上東莞，由客戶(指鑫鼎鑫)自行將水運送至「易通安達」位於深圳龍華區的貨倉，貨量約裝滿十數架車，其後再由易通安達負責將該些桶裝水運送至香港。

劉先生亦指出，公司為該政府合約付出不少心力及前期準備，擔憂未來或有金錢損失。他表示，「鑫鼎鑫」仍未支付約70萬的送貨費用，但現時還未到支付限期，未知最後會否被「走數」。