政府飲用水｜被捕夫婦涉用假文件被索償一億　公司曾奪康文署合約

政府港島及部份離島辦公室轉用內地飲用水品牌「鑫樂觀音山」，供應商「鑫鼎鑫」兩名股東夫婦呂子聰及陳碧琳周日（17日）被捕。

呂子聰、陳碧琳及其相關公司「國洋企業」等人，被日本公司指控涉使用虛假文件購買和銷售「哥士的」，入稟索償1.15億港元。「國洋企業」在2023年成功中標，向康文署供應次氯酸納溶液兩年，總值約353萬元。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為香港壁球中心。（廖雁雄攝）

政府轉用內地品牌桶裝水「鑫樂觀音山」及「Happy喜士」引起熱議，物流署周六（16日）發新聞稿稱，稱未能信納「鑫樂觀音山」供應商能繼續履行合約，決定暫停供應商「鑫鼎鑫」合約。

「鑫鼎鑫」董事兼股東為呂子聰，另一名股東為陳碧琳，兩人為夫妻關係，周日（17日）涉欺詐罪被捕。呂子聰為七間公司董事，有三間以「國洋企業」命名，其中一間「國洋企業有限公司」，在2015年9月被強制清盤。但是在2016年5月，同名的「國洋企業有限公司」再次成立，與「國洋企業（香港）有限公司」同樣涉及2024年的一億元民事索償案件。

翻查資料，「國洋企業」曾在2023年成功中標，向康文署供應次氯酸納溶液兩年，總值約353萬元，由2023年7月15日至2025年7月14日。

「國洋企業」曾在2023年成功中標，向康文署供應次氯酸納溶液兩年，總值約353萬元，合約現時已完結。（政府憲報）

《集誌社》報道，呂子聰、陳碧琳及旗下公司亦被指以虛假文件訛客戶，於2024年被民事索償，追討超過一億元。案件的原告是日本公司「雙日株式會社」（雙日），被告分別為呂子聰、陳碧琳、呂子聰的親屬呂美珊、「國洋企業有限公司」（國洋企業）、「國洋企業（香港）有限公司」（國洋香港），及泰國化學品公司「Witcorp Products Limited」。

入稟狀指出，被告涉使用虛假或偽造的文件、虛假陳述，令原告「雙日」於2022年至2023年，與被告國洋企業簽訂10份合約購買化學品氫氧化鈉（俗稱哥士的），及與另一被告泰國公司「Witcorp Products Limited」簽訂10份銷售哥士的合約。

入稟狀指，呂子聰及陳碧琳持有的國洋香港涉使用虛假的提貨單、哥士的產地證書等，令「雙日」錯誤相信合約真實，將會從被告泰國公司收到貨款。

「雙日」於2022年至2023年間，向「國洋企業（香港）」的三間銀行戶口匯款，合共21.5億日元（約1.15億港元）。「雙日」入稟向被告追討涉案的1.15億元，及其他損失。

警方聯同海關今日（18日）表示，拘捕鑫鼎鑫商貿有限公司兩夫婦，分別為董事及股東，同時正追緝一內地男子。(王海圖攝)

呂子聰及陳碧琳亦於2017年起，在內地持有「廈門鑫鼎鑫商貿有限公司」公司，稱從事批發業務，公司資本達500萬美元，並透過該公司持有一家「廈門華閩酒店有限公司」。呂子聰在內地亦出任「中科聞達（東莞）科技有限公司」的法人代表，該公司曾涉三宗勞務爭議，共涉款人民幣24.2萬元（約26.3萬港元），呂子聰及公司財訴後無執行法庭命令，曾被限制消費。

警方今日（18日）聯同海關公布拘捕鑫鼎鑫商貿有限公司董事呂子聰及股東陳碧琳，涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供。據了解，兩夫婦於2023年曾經涉及詐騙案被捕，涉嫌用虛假文件獲取貿易貸款。