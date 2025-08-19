藍田特殊學校與港鐵站僅距20米　輪椅生因兩級樓梯繞路日花1小時

香港過去20年推動無障礙規劃，惟殘疾人士至今外出仍然遇到重重障礙。自小患有「杜興氏肌肉營養不良症」的陳梓鍵就讀藍田一間特殊學校，雖然該校與港鐵藍田站D1出口僅相隔約20米距離，無奈礙於出口外的兩級樓梯，一眾輪椅學生需改用其他出口，花逾30分鐘繞路回校（即上學及放學合計逾1小時），途中更需要經過崎嶇不平的「長命斜」，每日都膽顫心驚。



立法會議員陳凱欣表示，藍田站無法加裝電梯主要受硬件限制，建議考慮修繕相關路段，或加設安全監察系統等過渡措施。她並呼籲政府成立「無障礙政策辦公室」，協調不同政策局、地區的無障礙措施。



輸署回表示，港鐵藍田站D出口受環境及技術困難所限，未能增設無障礙通道。為方便輪椅使用者，署方已建議港鐵公司適時加強無障礙接駁服務，以及適時覆檢興建連接茜發道的無障礙通道的可行性。



立法會議員陳凱欣（左三）聯同慈善機構今日召開關注無障礙出行記者會，「杜興氏肌肉營養不良症」患者陳梓鍵（左二）講述如何每日用額外一小時往返藍田站和特殊學校。（大會提供相片）

立法會議員陳凱欣聯同慈善機構「香港復康力量」及「極地同行」，召開關注無障礙出行記者會。陳梓鍵自小患有罕見病「杜興氏肌肉營養不良症」，身體肌肉隨着年紀漸長而逐漸萎縮，目前手腳乏力，需要依靠輪椅出行，須定期到腦神經科、呼吸系統科、骨科、腸胃肝臟科及兒科等多個部門覆診。

陳梓鍵鍵花數年時間親身拍攝和製作影片，期望更多人關注無障礙出行。（大會提供相片）

因藍田站D1出口有兩級樓梯 輪椅無法通行 兜路要經斜坡

陳梓鍵現時就讀藍田特殊學校香港紅十字會雅麗珊郡主學校，該校與港鐵藍田站D1出口僅相隔約20米距離，無奈礙於出口外的兩級樓梯，導致一眾輪椅學生無法出入，需要改用其他出口，花逾30分鐘繞路回校（即上學及放學合計逾1小時），途中更要經過崎嶇不平的斜坡，為輪椅學生帶來安全風險。

陳梓鍵表示輪椅學生每日上學膽顫心驚。（大會提供相片）

輪椅學生繞路經「長命斜」上學 每日膽顫心驚

陳梓鍵表示，輪椅同學需要繞路經「長命斜」上學，每日都膽顫心驚，雖然以往校方曾與不同持份者商討處理方法，惟礙於港鐵站結構、業權等問題，過去36年都未能夠解決。

陳梓鍵母親Michelle說︰「期望所有殘疾人士由踏進校門至離開學校，都能夠行到一條無障礙的路。」（大會提供相片）

母親︰冀所有殘疾人士行到一條無障礙的路

陳梓鍵期望政府及社會能夠關注殘疾人士的出行需要，推動香港成為「國際無障礙之都」。他的母親Michelle說︰「期望所有殘疾人士由踏進校門至離開學校，都能夠行到一條無障礙的路。」

陳凱欣建議政府可考慮成立「無障礙政策辦公室」，協調不同政策局、地區的無障礙措施。（大會提供相片）

陳凱欣籲政府成立「無障礙政策辦公室」

立法會議員陳凱欣表示，校方和相關持份者過去已盡力協助一眾輪椅學生，藍田站無法加裝電梯主要受硬件限制，假如短時間未能解決，應考慮修繕相關路段，或加設安全監察系統等過渡措施，以處理安全隱憂。

陳凱欣又指，政府多個部門設有「無障礙主任」，建議可考慮成立「無障礙政策辦公室」，協調不同政策局、地區的無障礙措施，定期檢視實況並提出改善建議。陳凱欣稍後會將陳梓鍵親手製作的生命日歷、影片和信件等，轉交予行政長官李家超。