北上｜小童即日至8.31坐港鐵來回羅湖或落馬洲站免費　附使用教學

【暑假／北上消費／北上深圳／北上攻略／港鐵／港鐵優惠】暑假即將踏入尾聲，港鐵今日（19日）公布兩個橫跨暑假的跨境乘車優惠，包括︰



1. 即日至8月31日，3至11歲小童免費車程往來羅湖或落馬洲站；

2.即日至9月30日，持成人八達通及樂悠咭經落馬洲站「港鐵特惠站」拍卡，即日來回減6元。



不過上述優惠必須到指定地點拍卡方可受惠，其中想享用兒童免費乘車，必須在入閘前在數碼服務站將小童八達通放在閱讀器上「領取」「小童免費往來羅湖或落馬洲站」優惠，並隨即在下一個車程乘搭，否則要付費。



每逢暑假及節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

優惠一︰小童免費車程往來羅湖或落馬洲站

由即日起至8月31日，3至11歲的小童，只要每次入閘搭車前，帶同有效小童八達通，前往港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，即可領取免費車程往來羅湖或落馬洲站 ，機場快綫及輕鐵除外。

領取方法如下︰



1. 在數碼服務站首頁揀選「過境車程優惠」

2. 進入「小童免費往來羅湖或落馬洲站」頁面按「領取」

3. 將小童八達通放在閱讀器上直至顯示成功



免費優惠需要在站內非付費區的數碼服務站或自助換領機。（港鐵圖片）

須在同日下⼀程即時使用 頭等車廂額外付費

領取過境車程優惠後，乘客必須在同日的下⼀程即時使用。若乘搭非過境車程或逾期未用，已領取的優惠則會取消。另外如選坐東鐵綫頭等車廂，仍須支付頭等額外費用。

此外，免費過境車程每次只可領取⼀程，使用後可在推廣期內，再到數碼服務站或自助換領機領取優惠。

小童免費車程往來羅湖或落馬洲站。（港鐵圖片）

優惠二︰成人八達通及樂悠咭用戶「港鐵特惠站」拍卡 經落馬洲站即日來回減6元

由即日起至9月30日，使用成人八達通及樂悠咭的乘客，只要經港鐵落馬洲站前往深圳，並在同日回程時乘搭深圳地鐵4號綫至福田口岸站，出閘前以同一張八達通在「港鐵特惠站」拍卡，再經港鐵落馬洲站回港，即可享有車費優惠6元。

由即日起至9月30日，成人八達通及樂悠咭經落馬洲站即日來回減6元。（港鐵圖片）

優惠三︰單程南下香港經落馬洲站減3元

若乘客並非來回香港及深圳，只是乘坐港鐵南下返港一程，仍可在福田口岸站以成人八達通或樂悠咭在「港鐵特惠站」拍卡，然後經港鐵落馬洲站回港，享有車費優惠3元。

上述優惠只適用於深圳地鐵4號綫「福田口岸站」開放時間內拍卡領取，優惠有效期僅限拍卡當日，需要在落馬洲站服務時間內使⽤，逾期即告無效。

落馬洲支綫由8月18日起最快8分鐘一班。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵︰8月18日起落馬洲支綫最快8分鐘一班

港鐵又指，因應暑假出行需求，東鐵綫兩個口岸的列車服務，將由8月18日起稍為調節，往來落馬洲最快8分鐘⼀班。東鐵綫將持續緊貼乘客需求，不時檢視現有服務安排，並會按實際情況適時調節。