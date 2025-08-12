大律師查錫我被恒生銀行入稟追10.3萬元

大律師查錫我昨（11日）再被恒生銀行入稟區域法院興訴，指他於2010年曾申請透支限額，恒生其後取消了其額度，惟銀行多次要求還款不果，故入稟向查追討約10.3萬元的透支貸款、相關利息及訟費等費用。



原告人為恒生銀行有限公司，被告為查錫我。

查錫我亦曾是廉署的前總調查主任。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

入稟狀指，被告為原告的客户，原告不時向被告提供各種信貸服務，包括一份於2010年6月9日簽訂、有關申請20萬透支限額的融資協議書（Facility letter）。

仍欠款約10.3萬元

在2024年8月16日左右，原告取消被告的透支額度，並要求被告償還款項，並2025年7月29日再向被告發出信件要求還款。但在多次催促下，被告仍未還款，截至2025年8月6日，被告的透支戶口結欠約為港幣10.3萬元。

原告遂就此入稟區域法院，要求被告償還款項、有關利息及訟費等費用。

案件編號：DCCJ4485/2025