專訪｜大律師公會毛樂禮談同性法案：行政手段未必能滿足終院要求

《同性伴侶關係登記條例草案》最快下月在立法會恢復二讀辯論，不過多個黨派議員表明反對。外界關注立法會一旦推翻法案，政府在終院要求的兩年期限內，未能提出替代框架承認同性伴侶關係，會有何後果。



大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》訪問時說，一旦立法會否決同性登記制法案，上訴人可以再次到終審法庭要求落實判詞，「如果做唔到而唔延期，法院要考慮用咩形式去執行命令最有效而又做到」，難以猜測法院採取的措施。對於多名議員提出以行政手段取代訂立替代框架，他明言此舉未必能滿足終院要求，並會受到會法律挑戰。



一對已婚男同性伴侶就房委會拒絕公屋申請提出司法覆核。（資料圖片）

同性伴侶登記多黨反對聲浪大 立法會或否決法案

終審法院2023年10月以3比2裁定，根據《香港人權法案條例》第14條所規定的私生活保護權，特區政府需履行積極義務，為同性伴侶提供替代框架以給予他們適當權利。兩年期限將滿之際，政制及內地事務局向立法會提出訂立同性伴侶關係登記條例，其中規定同性伴侶登記前必須先在境外完成同性婚姻或伴侶關係註冊。

若現時舉行投票而全體議員均參與表決，法案將會被推翻。（直播截圖）

《香港01》因應政府正式提出法案，向立法會各政黨及多個無黨派議員了解投票意向，民建聯、工聯會、經民聯、自由黨與勞聯表明反對或傾向反對，加上其他持相同立場的議員已有至少43票，再加上傾向棄權的議員，將超過現有議員總數的一半。換言之，若現時舉行投票而全體議員均參與表決，法案將會被推翻。

若法案被否決 毛樂禮：上訴人有權到法庭要求落實判詞

毛樂禮接受《香港01》訪問時說，如果政府認為處理訂立替代框架的時間不足，理論上可以向法庭申請延期，不過2023年10月27日終院的判詞亦提到，上訴人有權在法案未能通過之時，回到法院跟進判詞實行情況。

如果法例通過唔到，絕對有呢個可能性，上訴人可能會要求返去法庭落實判詞。 大律師公會主席毛樂禮

法院命令有很多方法處理 現階段不想猜測

毛樂禮說，作為法律專業團體，當然希望政府在法院訂下的兩年期限內滿足到判詞要求，法庭已給予彈性酌情權讓行政機關考慮一套適合香港，又滿足到憲制要求的替代框架，並提供兩年期限，「假設通過唔到任何法例，上訴人可以有權返去法院度，話『兩年過去啦，你宜家判咗個法制滿足唔到憲制人權保護，佢有權去法院去落實』。」

他說現階段不想猜測法院會如何處理，但提到法院命令往往有很多不同方法處理。

如果發生唔到的話，下一步點呢，要法庭認為用邊一種方式最適合。 大律師公會主席毛樂禮

終院會否訂出門檻更低要求？毛樂禮：視乎訴訟陳述

毛樂禮說如果不申請延期處理替代框架，政府也繼續有責任思考一個方案滿足《基本法》要求。被問到法院再考慮如何有效執行替代框架命令時，會否再訂出一個門檻更低的要求，毛樂禮表示要視乎訴訟程序中雙方陳述，重申法院並非無方法去處理。

毛樂禮：行政手段未必能滿足終院要求

對於多名議員提出透過行政手段，去執行終審法院的命令。毛樂禮認為，政府有需要提出法律框架滿足終院要求，「你話有行政手段未必滿足到法庭要求。」

法庭講咗需要畀同性伴侶關係人士有一個法律承認，純粹用行政手段未必滿足到，會有一個挑戰，法庭命令係政府要提出一個框架，你話用行政手段係咪同一樣野， 好有疑問。 大律師公會主席毛樂禮