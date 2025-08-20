政府飲用水｜鑫鼎鑫、Happy水從何來？解構內地貼牌、水站運作

「鑫鼎鑫」涉向政府供應冒牌桶裝水風波，揭發港府的三份訂水合約，有兩份是採購名不經傳的內地品牌「鑫樂觀音山」及「喜士Happy」，產品更沒有公開銷售。原來兩個品牌都牽涉代工貼牌生產，鑫鼎鑫提貨單列出的客戶代表，更是觀音山分銷「水站」的負責人。警方周三（20日）公布，東莞的水廠是持牌生產商，獲委託生產。

《香港01》記者在東莞直擊觀音山水廠以及附近水站，可見水站內存放大量不同牌子的桶裝水，負責人指一般都是供貨予附近的人。過往內地的執法部門曾驗出代工廠的桶裝出含菌量超標，亦有傳媒報道過，有「黑水廠」、「黑水站」用自來水灌裝知名品牌的水桶，混入市場。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為香港壁球中心。（廖雁雄攝）

東莞水廠獲鑫鼎鑫委托生產

涉詐騙政府供應冒牌水的「鑫鼎鑫商貿有限公司」，本來獲批5,294萬元合約，向港島及離島政府場地及政府場地供應由內地品牌「樂百氏」生產的「鑫樂觀音山」飲用水，但「樂百氏」否認供水。

為「鑫鼎鑫」送貨的物流公司向《香港01》展示單據，證東莞「觀音山」礦泉水廠曾向「鑫鼎鑫」供水，單據上「鑫鼎鑫」代表人的電話號碼，亦與生產商「觀音山」及「羊台山」的銷售訂水聯絡人「馮生」相同。警方周三（20日）公布，東莞的水廠是持牌生產商，獲委託生產。

《香港01》取得本港運輸公司的提貨單，標明「鑫鼎鑫」為「觀音山」客戶。（受訪者提供）

「時貿國際有限公司」獲政府合約，向新界政府場地供應「喜士Happy」水。（廖雁雄攝）

網購平台無得賣 深圳公司稱Happy水現只供政府

另一間獲政府近6,550萬元合約的「時貿國際有限公司」，向新界政府場地供應「喜士Happy」水，飲用水生產商是「東莞市東娃飲用水有限公司」。

翻查內地各大網站、網購平台，都找不到「鑫樂觀音山」、「鑫鼎鑫」、「喜士」的產品，這到底是什麼品牌？

記者根據一幅「喜士」支裝水的圖片，找到深圳一間叫「水潤天下」的公司。這間公司曾在內地採購網指，可以直接向其購買「喜士」桶裝水。貼文中2017年的「喜士」桶裝水包裝，和政府採購的十分相似。

雖然「水潤天下」的官網產品介紹已無「喜士」水，但《香港01》記者以顧客身份查詢，職員承認仍有生產，亦有向香港政府供貨。職員稱，公司暫時只有和香港政府對接，沒有對外供應「喜士」水，故沒有在任何網購平台上架。

深圳一間叫「水潤天下」的公司，在內地採購網指可以供應「喜士」桶裝水。（網上截圖）

為何「水潤天下」的品牌，政府採購的「喜士Happy」水，包裝標明是另一公司「東娃」生產？記者致電過「東娃」和「時貿國際」，至截稿前都未獲回覆。

但只要了解內地包裝水產業鏈運作，就不難理解這個現象。

「觀音山」及「羊台山」法定代表人胡黨梅亦曾在社交平台的招商影片中，指可以提供「訂製水」服務。（胡黨梅微信影音號截圖）

源頭水廠貼牌生產 大品牌亦找代工

在內地，有不少自稱是源頭的水廠，除生產自家品牌的水外，亦接代工和訂製水生意，亦即是貼牌。

內地的飲品廠會與不同省市的水廠合作，由他們代工生產商品，所以同一品牌的水，都可以由不同地方、不同工廠生產。

例如「娃哈哈」純淨水，部份由競爭對手的工廠代工生產，在2025年5月引起過爭議，消費者關注價錢及質量把關。

有源頭水廠在社交平台宣傳，發布代工「景田」（百歲山）桶裝水發貨的影片。（小紅書截圖）

一些源頭水廠亦有在社交平台宣傳，發布代工「農夫山泉」、「景田」（百歲山）等大品牌桶裝水影片。

「喜士」的製造商「東娃」就是一個貼牌代工的例子，會代工「娃哈哈」、「景田」、「水濂山」等不同品牌的飲用水。

被訛稱是「鑫樂觀音山」生產商的內地品牌「樂百氏」向傳媒澄清時亦提到，曾授權其他公司貼牌生產。

+ 9

推「訂製水」服務 客製專屬包裝水

《香港01》記者日前直擊東莞「觀音山」的樟木頭廠房，發現水廠門外擺放大量桶裝飲用水品牌不一，包括羊台山、觀音山、羅浮山泉、成田冰泉等。

不止是大廠本來已有的產品，有代工廠亦提供「訂製水」服務，只要客戶提供公司商標、標語公司電話、地址，就可以代為設計訂製客戶專屬的包裝水。有代工廠列明，客戶要確認擁有品牌和商標的合法使用權，如有人侵權衍生法律問題，代工廠不會負責。

記者周二（19日）走訪東莞樟木頭鎮的「水站」，地舖內儲存大量不同牌子的桶裝水。（林遠航攝）

「水站」分銷 舖面存多個牌子桶裝水

源頭水廠生產桶裝水後，會再分發予不同地區的分銷或零售商（又稱「水站」），內地家庭和企業就可以透過「水站」買水，部份「水站」亦會提供送貨服務。這些「水站」通常都是地舖，入面沒有太多特別裝潢，有如貨倉般儲存大量「水站」的桶裝水。

《香港01》日前走訪「觀音山」樟木頭水廠一帶，發現只有一間「水站」出售「觀音山」的桶裝水，原價人民幣15元（折合約16.3港元），現減價至7元（7.6港元）。有「水站」的負責人，一般都是供貨予附近的人，未聽過有人於該處買水運到香港。

物流公司的提貨單上，「鑫鼎鑫」代表人與「觀音山」及「羊台山」的銷售訂水聯絡人「馮生」相同。「馮生」亦是一名「水站」分銷售，「觀音山」及「羊台山」法定代表人胡黨梅亦曾在社交平台的招商影片中，列出「馮生」的電話號碼。

這種代工訂製，不排除是「鑫鼎鑫」和東莞水源「觀音山」的合作方式。

「羊台山」的社交平台影片展示桶裝水灌裝的過程。（羊台山抖音影片截圖）

代工品質把關成疑 內媒曾揭市面1/3「假水」

代工廠的品質把關亦是問題。2020年，廣州市監局就發現，有六間代工廠的桶裝水銅綠假單胞菌超標。2021年，曾為「樂百氏」貼牌生產的代工廠亦被驗出銅綠假單胞菌超標。

早在2015年，《京華時報》報道，北京市面有四成桶裝水都是冒牌「假水」，有「黑水廠」簡單過濾自來水及井水後，將水灌装到知名品牌的水桶出售。當時北京的執法部門至少揭發六間「黑水廠」，被冒認的品牌有「樂百氏」、「雀巢」、「娃哈哈」等。

2021年，《北京青年報》報道，指市場上流通的桶裝水近三分之一是冒牌「假水」，估計每桶利潤平均可達10元人民幣。