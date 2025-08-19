飲用水風波｜直擊「水源」之一東莞觀音山水廠　職員稱不知鑫鼎鑫

鑫鼎鑫商貿有限公司早前獲政府5,294萬元合約，涉嫌未經內地製造商授權投標並提供冒牌水，警方追查發現飲用水產自東莞樟木頭一間廠房。

《香港01》根據負責為鑫鼎鑫送水物流公司曾前往取水的資料，到「東莞市觀音山飲用水有限公司」東莞樟木頭水廠查詢，職員表示不知道鑫鼎鑫公司，又指會販賣飲用水到各處，包括深圳。

水廠疑有代工業務，存放多個品牌標籤的飲用水，部份標籤及瓶口防偽膜的設計，和鑫鼎鑫提供的「鑫樂觀音山」相近，但顏色不一。至傍晚，有標示「東莞執法」的車輛載走一批桶裝飲用水。



《香港01》記者根據物流公司提供的地址，到東莞觀音山礦泉水廠追訪。（《香港01》記者攝）

水廠外泊「東莞執法」車輛 載走一批桶裝飲用水

香港警方及海關追查發現，供應政府的飲用水存放於牛潭尾一個貨倉內。《香港01》到牛潭尾易通安達物流的貨倉內，負責人表示受鑫鼎鑫聘用，自7月18日起到東莞市觀音山礦泉水廠跨境運水到香港。

《香港01》根據地址，到東莞觀音山礦泉水廠查詢。水廠今早門外停泊了「東莞執法」的車輛，至傍晚，車輛載走一批桶裝飲用水。

記者向東莞觀音山礦泉水廠職員查詢有沒有聽過香港的鑫鼎鑫商貿有限公司，職員說不知道。（《香港01》記者攝）

職員表示不知道「鑫鼎鑫」 桶裝水有賣給各處

記者向職員查詢有沒有聽過香港的鑫鼎鑫商貿有限公司，職員說不知道。記者再展示「鑫樂觀音山」膠桶上的標籤，問是否該廠出產的產品，職員搖頭及揮手否認。

職員表示水廠生產的水會到處販賣，「水是賣給周圍的…… 深圳都有」。記者再到水廠近辦公室的門口查詢，職員指負責人外出，着記者改天再來。

水廠門外擺放大量桶裝飲用水，品牌不一。（《香港01》記者攝）

門外桶裝水涉多個品牌包裝 部份設計與鑫鼎鑫提供的「鑫樂」相近

水廠門外擺放大量桶裝飲用水，品牌不一，包括羊台山、觀音山、羅浮山泉、成田冰泉等。「羊台山」的桶裝水標籤，與鑫鼎鑫的「鑫樂觀音山」相近，同樣有水滴和山的圖案。地上亦有一「防偽膜」，設計和紅、藍、白的用色與「鑫樂觀音山」相同。

廣告板稱水源自地底180米深 「常飲有益健康」

水廠附近有多塊廣告板，稱水廠2001年創建，水源採自地下180米深、「距今1萬5千多年的燕山期黑雲母花崗岩層」。廣告稱水質含多種礦物質，包括偏硅酸、鍶等，其中偏硅酸含量更達到醫療級礦泉水標準，聲稱「常飲有益健康」，有助降三高、保持皮膚、骨骼及經絡彈性。

水廠附近有多塊廣告板，稱水廠2001年創建，水源採自地下180米深。（《香港01》記者攝）