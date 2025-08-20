靈實護養院15院友急性腸胃炎　9人住同一層　料人傳人或環境污染

位於將軍澳的靈實護養院懷疑出現集體食物中毒，18名院友過去數日進食軟餐後，出現腹瀉症狀，需送院治療。衞生署衞生防護中心周日（17日）接獲通報後，隨即展開流行病學調查，共有15名院友出現腸胃炎症狀，當中九人居於該院舍三樓，中心認為較大機會經由人傳播或環境污染導致是次急性腸胃炎爆發，食物中毒的可能性則較低。



靈實護養院疑爆發集體食物中毒，18名院友過去數日進食軟餐後，出現腹瀉症狀。（靈實護養院網站）

衞生署衞生防護中心表示，於周日接獲將軍澳醫院呈報一宗涉及基督教靈實協會靈實護養院的懷疑食物中毒個案。根據現時掌握的流行病學資料，該院舍共有15名院友出現腸胃炎症狀，全部被送往將軍澳醫院急症室求醫並入院接受治療，當中五人已康復出院，其餘病人情況穩定。

中心表示，他們在8月16日至18日期間出現急性腸胃炎病徵，包括肚瀉和嘔吐等。15名患者當中，九人居於該院舍三樓，其餘六人分散在三個不同樓層。由於患者發病時間橫跨三天，而且個案集中在同一樓層，中心認為較大機會經由人傳播或環境污染導致是次急性腸胃炎爆發，食物中毒的可能性則較低。

為審慎起見，中心人員及食環署人員已實地巡查該院舍，未發現食物製作過程出現問題或存在風險因素，院舍廚房的環境衞生亦良好。中心已向該院舍建議所需的感染控制和預防措施，並對院友進行醫學監察。中心亦已聯絡醫院安排收集患者樣本進行化驗，以找出是次急性腸胃炎爆發的病原體。

靈實護養院指，過去數日分別有院友出現腹瀉徵狀，為安全起見，院舍將18名院友送院，他們均有吃糊餐。部分院友已經康復出院，仍然留院院友情況亦穩定。

院方表示，在事件發生後按程序通報社會福利署及衞生防護中心，食環署已派員到院舍視察，指護養院的食物處理環境、設備及流程均符合要求；護養院一直設有並遵守嚴謹的衞生及消毒措施及程序，此段期間亦已加強執行相關措施及程序，同時持續提升同工的衞生知識及意識。