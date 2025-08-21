日出康城領都研「禮賓機器人」取代四成保安崗位　每年料省103萬

科技一日千里，將軍澳日出康城領都管理處早前向住戶派發問卷，查詢轉用「禮賓機器人」方案，認為可提升保安服務水平及具成本效益。資料顯示，目前領都共有12個崗位聘用保安員，每年成本為396.9萬元，而新方案建議減少五個崗位、即40%，保留七個崗位有保安員，另加配搭10部禮賓機器人，每年可節省103.2萬元。



惟部份住戶似乎不接受機器人，指出大廈經常發生爆水管及電梯故障等突發事件，認為現階段的機器人技術難以妥善應對；也有住戶反映現有保安公司的表現未如理想，反對再續約3年。



日出康城領都計劃採用禮賓機器人取代保安員，正向住戶派發問卷了解取向。（資料圖片）

日出康城領都管理團隊稱，改用機器人更具成本效益。（資料圖片）

隨着人工智能及機械人的科技漸趨成熟，近年有不少研究報告預告未來多個工種將受到衝擊，大廈保安崗位首受衝擊，將軍澳居屋英明苑曾一度試行「智慧屋苑管理」，最終大廈立案法團接獲住戶的意見後，在7月24日宣告決定擱置，管理處重新安排夜班保安員在各座當值，僅試行一周。

領都擬採用禮賓機器人取代保安員 稱更具成本效益

不過相隔不足一個月，日出康城領都正上演同類型事件。領都客務處近日向住戶派發問卷，提出聘用「禮賓機器人」方案，認為相信能提升保安服務水平之餘，亦更具成本效益。住戶須在9月17日之前提交開卷。

機器人租賃成本62萬 料每年可節省103萬

根據問卷內容顯示，目前領都共聘用12個崗位有保安員，每年成本為396.9萬元，而新方案建議保留7個崗位有保安員，減少40%，另配搭10部禮賓機器人，每年成本縮減至293.7萬元，當中62.2萬元為機器人租賃成本。換言之，相比目前安排，每年可節省103.2萬元。

日出康城領都客務處近日向住戶派發問卷，提出聘用「禮賓機器人」方案，住戶須在9月17日之前提交開卷。（網上圖片）

有領都住戶表示，現時保安公司整體表現未如理想，不支持再續約3年。（資料圖片）

反對住戶：機器人難以妥善應對突發事件

惟部份住戶似乎不太接受機器人方案，紛紛在領都的WhatsApp群組表達反對意見。例如有住戶指出，保安工作本質上屬於高度互動的「對人服務」，加上大廈經常發生爆水管及電梯故障等突發事件，認為現階段的機器人技術難以妥善應對。

不過有住戶反映，現時保安公司整體表現未如理想，服務質素未達預期，以目前香港經濟趨勢而言，薪金水平將持續下調，3年後的合約標價未必顯著上升，因此不支持與保安公司再續約3年。此外也有多名住戶留言調侃︰

真人都唔出嚟，更何況AI（哭笑不得表情） 領都住戶