P牌督察看錯燈重創女途人　獲助理處長等求情　判社服令拭淚

警務男督察，剛考獲車牌3個月，持「P牌」駛其私家車回家時，聲稱在思考案件，把行人過路綠燈看成交通燈照開車，從而撞向的士並輾轉撞到一名正在等巴士的女途人，女途人當場門牙飛脫，下身亦重創須截肢及出現「長短腳」。督察堅稱只是不小心，經審訊後被裁定危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成，求情一再要求判緩刑，亦呈上助理處長信函要求輕判。法官黃國輝早前為被告索取社會服務令報告，案件今（1日）於區域法院判刑，暫委法官黃國輝接納被告有極大悔意，認為判處社會服務令合適，判被告法定最高時數的240小時社會服務令、停牌2年及須自費參與駕駛改進課程。被告聞判在犯人欄拭淚。



被告姚新燊（28 歲，報稱警察）被裁定一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪成，指他於 2023 年 6 月 5 日在旺角彌敦道與旺角道交界危險駕駛，引致馮姓女事主身體嚴重受傷。

被告姚新燊早前被裁定危險駕駛罪成。(資料圖片)

辯方再求情再指被告在警隊有卓越表現

辯方進一步求情指，被告有強烈的責任感及承擔，在警隊中有相當卓越的表現，多名上司及同袍都支持被告，反映其表現優異及受愛戴，且被告對工作充滿熱誠，受高度讚揚，為人勤力自律，對本案真誠後悔，今次的事件對被告而言是相當大的挫折。

強調是無心之失非故意衝紅燈

辯方指，被告是無心之失，非故意去衝紅燈，其駕駛方式「遠遜（合理駕駛水平）」的程度亦屬輕微，若然判監，算是毀滅性的刑罰，且被告已被拘押35天，對他而言已是相當沉重的教訓，對社會亦已構成阻嚇。辯方稱，被告在親自撰寫的求情信中，真誠地表達內心痛苦，字裏行間態度誠懇殷切。辯方強調，求情並非為了逃避責任，希望法庭給予被告彌補錯誤的機會去回饋社會。

官接受被告有極大悔意

區域法院暫委法官黃國輝指，被告在任職警察期間，曾40次受到指揮官嘉許，有相當悔意，其社會服務令報告內容正面，指出被告有極大的悔意。雖然被告是審訊後定罪，但他對證人證物等並無爭議，辯方爭辯的議題亦僅是否屬於危險駕駛，且本案的主要證據是來自被告的車輛，法庭認為判處社會服務令合適，遂判處被告法定最高時數的240小時社會服務令、停牌2年及須自費參與駕駛改進課程。

被告姚新燊意外發生時向警方講述情況。(資料圖片)

女途人被撞致右腿骨頭外露，門牙拋出，至今仍要以輪椅助行。(陳永武攝)

被撞的士車頭及車尾位置均損毀。(陳永武攝)

意外時有充足照明路況完好

案情指，事故時下着微雨，路面濕滑，但有充足照明，路況亦完好。被告沿旺角道第三及四線之間駕駛其私家車至彌敦道路口時「衝紅燈」，撞向一部的士的車尾，令其打滑旋轉，再撞向護欄及一名正在等車的女途人。

事主意外後須截肢及出現長短腳

女途人即送往伊利沙白醫院治理，醫療報告顯示，女途人的右腿開放性骨折並有骨頭外露，另外其右股骨、右脛骨和腓骨骨折，須進行緊急手術，以清除污染及對其右下肢進行外固定術。女事主早前出庭作供指，她因意外須截肢及出現「長短腳」，意外亦令其小腿骨受傷及門牙抛出，進行了4至5次手術，至今仍覺肺被壓著及呼吸不順。

被告辯稱駕駛時在思考案件

被告警誡下承認，事發前3個月才考獲車牌，有3個月的駕駛經驗。案發時不小心把綠色行人交通燈看錯成車輛交通燈，亦不熟悉案發地點的街道。他自辯時透露駐守黃大仙區，案發前數天，鑽石山發生疑無差別斬人事件，他亦有派到現場協助，另外他亦在處理販毒案，駕駛時在思考而分神，強調只是不小心。

助理處長等聯署要求法庭輕判

被告罪成後還押，他撰寫求情信稱十分後悔，並稱審訊時亦不敢望向事主，然而仍望法庭判他緩刑，或社會服務令。他亦呈上多封情信，包括助理處長等上級聯署的信函，指社會需要熱心助市民的警察，又指被告可以其經驗提醒市民注意交通安全，希望法庭輕判。

案件編號：DCCC63/2024