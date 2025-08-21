龔如心遺產案｜遺產新管理人指前管理人涉失職 入稟索償
撰文：陳曉欣
出版：更新：
已故華懋集團主席龔如心的遺產管理人昨（20日）入稟高等法院，指龔如心的前臨時遺產管理人勞建青及黎嘉恩在管理遺產期間涉嫌失職，以致華懋金融服務有限公司與世紀創投有限公司簽約，現向二人索償，入稟狀未列明賠償金額。
原告為龔如心的遺產管理人黃德偉、莊日杰等人，被告為勞建青及黎嘉恩。翻查資料，勞及黎為前臨時遺產管理人德勤會計師事務所的前合夥人。
入稟狀指稱，被告以遺產管理人身份行事期間，違反信託責任和職責，並涉及疏忽及或不當獲利。指控涉及華懋金融服務有限公司（CFS）在2009年與世紀創投有限公司簽訂的《委託索償權協議》（下稱「協議」），被告未能阻止華懋金融簽訂協議，其後更容許協議被延長或續簽。
簽約時未向其他服務供應商求報價
此外，被告二人簽約前未有向其他服務供應商要求報價，未有對世紀創投擬提供服務的合法性進行適當盡職審查、未能阻止雙方訂立一項與擬提供服務完全不成比例的收費架構，並容許華懋金融默許收費。
原告現向二人申索賠償，入稟狀未列明金額。
案件編號：HCA 1547/2025
龔如心遺產｜受托人組7人理事會 開展設類似諾貝爾獎的基金工作龔如心千億遺產｜林定國：目標今年首季組成受託人理事會龔如心千億遺產做慈善最後一哩路 范徐麗泰、任志剛做受託人龔如心遺產案｜高院委任信託人 范徐麗泰、任志剛、鄭恩基任監督龔如心遺產案｜龔仁心稱拒遷出華亭閣 因大姐的承諾是永久的