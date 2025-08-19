政府飲用水風波｜陳嘉信在哪兒？江玉歡：物流署無理由無人出嚟

政府港島及離島辦公室飲用水疑為「冒牌水」，中標公司鑫鼎鑫商貿有限公司兩名董事及股東涉欺詐被捕。負責批出飲用水供應商合約的物流署至今未交代事件詳情，署長陳嘉信「失蹤」。立法會議員江玉歡認為，是次風波風眼物流署「無理由唔派人出來交代事件」，而即使出由財庫局局長許正宇回應，亦應即時及清楚交代事件發生的過程以釋公眾疑慮。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府終止合約。圖中地點為立法會大樓。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

財經事務及庫務局局長許正宇星期日（17日）召開緊急會議，討論政府採購樽裝飲用水的事件。許正宇今日（19日）出席活動時表示，政府正從三方面仔細跟進，審計署會以獨立角色檢視事件，將配合執法部門調查，惟未回應事件過程詳情及政府是否找數。

然而，物流署署長陳嘉信自8月16日風波爆發後，未曾公開現身，物流署亦沒有交代事件發生詳情，包括為何「鑫鼎鑫」會被列入政府招標名單中，以及招標行政過程等。

立法會議員江玉歡8月19日表示，政府需避免事件繼續發酵，應即時向公眾交代事件基本資料，例如有否找數、曾否進行背景審查。（資料圖片/黃浩謙攝）

基本資料如有否找數及曾否進行背景審查應即時交代 江玉歡：錯要認

立法會議員江玉歡表示，政府需避免事件繼續發酵，應即時向公眾交代事件基本資料，例如有否找數、曾否進行背景審查、「鑫鼎鑫」納入招標名單中的原因等，以釋公眾疑慮。她強調「錯咗唔緊要，但要認，要讓市民知道發生咩事」，其後再改善行政漏洞，挽回公眾對政府的信心。

物流署署長陳嘉信自8月16日風波爆發後，未曾公開現身，物流署亦沒有交代事件發生詳情。（政府新聞處）

對於物流署署長至今未有向公眾回應事件，她認為不合理，「無理由物流署唔派人出來交代事件」。江玉歡指，即使許正宇出來回應事件，亦應清楚交代詳情，以及回答現時市民對事件的疑慮。