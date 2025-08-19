政府飲用水風波｜陳嘉信在哪兒？江玉歡：物流署無理由無人出嚟
撰文：林子慰
出版：更新：
政府港島及離島辦公室飲用水疑為「冒牌水」，中標公司鑫鼎鑫商貿有限公司兩名董事及股東涉欺詐被捕。負責批出飲用水供應商合約的物流署至今未交代事件詳情，署長陳嘉信「失蹤」。立法會議員江玉歡認為，是次風波風眼物流署「無理由唔派人出來交代事件」，而即使出由財庫局局長許正宇回應，亦應即時及清楚交代事件發生的過程以釋公眾疑慮。
財經事務及庫務局局長許正宇星期日（17日）召開緊急會議，討論政府採購樽裝飲用水的事件。許正宇今日（19日）出席活動時表示，政府正從三方面仔細跟進，審計署會以獨立角色檢視事件，將配合執法部門調查，惟未回應事件過程詳情及政府是否找數。
飲用水風波・有片｜物流署長陳嘉信失了蹤？副署長後門上班沒回應政府物流署買冒牌水 至少做七件離譜的事飲用水把關失效須否問責？許正宇沒答 稱已「主動出擊」找不足政府冒牌水｜革職問責有明文 毋須等「高級公務員責任制」
然而，物流署署長陳嘉信自8月16日風波爆發後，未曾公開現身，物流署亦沒有交代事件發生詳情，包括為何「鑫鼎鑫」會被列入政府招標名單中，以及招標行政過程等。
基本資料如有否找數及曾否進行背景審查應即時交代 江玉歡：錯要認
立法會議員江玉歡表示，政府需避免事件繼續發酵，應即時向公眾交代事件基本資料，例如有否找數、曾否進行背景審查、「鑫鼎鑫」納入招標名單中的原因等，以釋公眾疑慮。她強調「錯咗唔緊要，但要認，要讓市民知道發生咩事」，其後再改善行政漏洞，挽回公眾對政府的信心。
對於物流署署長至今未有向公眾回應事件，她認為不合理，「無理由物流署唔派人出來交代事件」。江玉歡指，即使許正宇出來回應事件，亦應清楚交代詳情，以及回答現時市民對事件的疑慮。
政府飲用水｜運水公司：曾去觀音山取水 憂無法收回70萬送貨費政府飲用水｜單價曝光「鑫鼎鑫」全港最貴 物流署指同組最低政府飲用水｜商人涉提供冒牌水被控欺詐罪 還押至11.11再提訊政府飲用水│61歲男子被暫控欺詐罪今晨提堂 57歲女子准保釋政府飲用水｜政府終止鑫鼎鑫供水合約 3張相關化學品合約同取消