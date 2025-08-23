入境處追蹤社交媒體打擊黑工等案　戰績包括機場攔截偽造護照疑犯

入境處近期接連偵破非法勞工等涉及出入境罪行的犯罪集團，有賴背後默默耕耘的網絡罪案及法證調查小組。該小組分為數碼法證及網絡巡邏兩支小隊，前者的工作之一包括協助整數碼證據交予法庭審理；後者工作包括識別犯罪分子慣常使用的網絡術語，將隱晦表達的字詞、社交媒體標籤等逐一收錄在資料庫中，以便在小紅書等社交媒體網絡巡邏之用。



例如早前小組發現有帖文兜售偽造香港特區護照，通過情報分析及緊密追蹤，層層「抽絲剝繭」，最終今年6月中在香港機場拘捕疑犯，並在行李中檢獲假護照，與社交媒體發布的內容相符。助理首席入境事務主任說︰「小組從網上發現嘅關鍵訊息成為偵破呢一宗案件的有力證據。」



明年初入境處計劃於開設第一間數碼法理鑑證所，增强小組工作效率。（梁鵬威攝）

入境處反恐及情報科助理首席入境事務主任吳海量。（梁鵬威攝）

入境處近期在多區展開打擊非法勞工行動，曾一連兩日（20至21日）搜查逾50個目標地點，共拘捕12人，涉及不同行業，當中7人涉化妝攝影案，疑在社交平台宣傳，聲稱可來港提供服務，並租用香港的酒店房間作為臨時化妝間，以每次低至80港元的價格招攬顧客。究竟執法人員如何搗破相關犯罪行為？

網絡罪案及法證調查小組2021年成立 共處理435宗非法出入境案件

其實入境處早於2021年成立網絡罪案及法證調查小組打擊出入境罪行，包括偽造證件、偷渡活動，或是跨境安排的非法勞工等。由小組成立至今年7月，已處理435宗案件，涉及660部電子裝置，當中儲存數據容量達到62TB。

網絡罪案及法證調查小組定期進行「網上巡邏」，密切監察互聯網、社交媒體上有關情況。（入境處提供圖片）

犯罪份子使用特定暗語等躲避執法 入境處建資料庫收錄詞彙

入境處反恐及情報科助理首席入境事務主任吳海量表示，小組一直梳理過往與網絡相關的案件，識別犯罪分子慣常使用的網絡術語、交易手法及傳播模式，並開設資料庫構建關鍵字清單，以便成員在小紅書等社交媒體網絡巡邏之用。

除了一般的詞彙外，犯罪份子為躲避執法偵查而使用的關鍵字，也收錄在資料庫，特徵為隱晦表達的字詞、故意錯別字、暗語、特定圖片特徵，以及社交媒體標籤（hashtags）。

小組成立至今，截至7月已處理435宗案件，涉及660部電子裝置，當中儲存數據達到62TB。（入境處提供圖片）

憑關鍵字清單發現犯罪分子發帖兜售假護照

吳海量舉例指，早前小組成員利用關鍵字清單在網路巡邏期間，發現一篇高度可疑的帖文，內容涉及兜售偽造香港特區護照的不法活動。小組即時對帖文及發布者進行全面深入的情報分析，包括追蹤其網路活動軌跡、分析關聯帳戶，並嘗試推斷其地理位置等資訊，繼續持續嚴密監察及分析。

入境處今年6月機場拘捕疑犯 檢獲假香港特區護照

經過層層「抽絲剝繭」，小組成功鎖定涉案人員的真實身份，並轉交前線人員深入調查。最終入境處反偷渡情報局成功在今年6月中，在香港機場拘捕該名涉案人士，並在行李中檢獲一本偽造香港特區護照，與社交媒體發佈的內容相符，被控管有偽造香港旅行證件及向入境處人員作出虛假陳述罪。

小組從網上發現嘅關鍵訊息成為偵破呢一宗案件的有力證據。 入境處反恐及情報科助理首席入境事務主任吳海量

最新投入服務的流動鑑證戰術車配備先進鑑證器材，如數碼法理鑑證儀器、流動部門資料查閱系統，以及戰術裝備。（梁鵬威攝）

協助前線調查人員整理數碼證據交予法庭

至於數碼法證方面，小組成員為檢獲的電子裝置，包括智能手機及電腦等，進行數碼法理鑑證，並修復及分析關鍵的數據，將結果編製成法證報告，協助前線調查人員整理數碼證據交予法庭審理。

小組運用數碼法證技術助搗破黑工集團

入境處特遣隊指揮官李烱超指出，過去一年在小組的協助下，精心策劃6次放蛇行動，共拘捕21名內地非法勞工，涉及清潔公司、跨境代購、攝影師及本地導遊等多個行業，最高判監5個月。

其中一次小組運用數碼法證技術，檢驗自首人士的智能電話，從中復原偽造身份證的相片，同時在手機相簿的座標中，得知拍攝地點為元朗區一間物流倉庫，最終調查行動組及特遣隊採取突擊行動，搗破黑工集團，成功拘捕7名非法勞工及2名涉案僱主。

小組人員外勤時運用其他數碼法證設備進行調查。（梁鵬威攝）

入境處總部大樓明年初或開設首間數碼法理鑑證所

網絡罪案及法證調查小組目前共有9名成員，兩支分隊各自負責數碼法證及網絡巡邏。入境處透露小組未來會繼續招攬更多具潛質的人員，明年初或在入境處總部大樓開設首間數碼法理鑑證所。