港中學生趙詠兒膺《時代雜誌》年度少女　創非牟利組織推科學教育

【趙詠兒 / 時代雜誌 / 年度少女 / 嘉諾撒聖瑪利書院】現年15歲的本港中學生趙詠兒獲美國《時代雜誌》選為首屆「年度少女」（Girls of the Year），表揚她創立非牟利組織，推動青少年科學教育，揚威國際。年度少女名單評選特質包括勇於挑戰刻板印象，面對世界當前的問題並尋求解決方案。



現年15歲的中學生趙詠兒獲美國《時代雜誌》選為首屆「年度少女」（Girls of the Year）。（《時代雜誌》）

今年15 歲、就讀嘉諾撒聖瑪利書院的學生趙詠兒，日前獲美國《時代雜誌》選為首屆「年度少女（Girls of the Year）」。她在12歲時，透過網絡創造「青少年動物科學家（Teen Animals da Scientists）」非牟利組織，與來自巴基斯坦、加納、印​​度等10多個國家的青少年夥伴合作，組織工作坊和科普活動，以及出版電子雜誌，與弱勢青少年分享科學知識。

趙詠兒在《時代雜誌》中分享，全球科學教育領域存在「真空」。 「有些人可能認為科學教育非常昂貴——如果他們買不起日常必需品，就不會真正關心科學教育」，故此她將推廣科學視為己任，希望透過本身能力在社區產生影響，「我相信，擁抱科學進步對於解決全球問題是必要的」。

「年度少女」旨在全球尋找勇敢、聰慧及善良的少女，她們勇於挑戰刻板印象及面對問題，並願從零開始尋找解決方案。（《時代雜誌》）

根據《時代雜誌》編緝介紹，年度少女旨在全球尋找勇敢、聰慧及善良的少女，她們勇於挑戰刻板印象及面對問題，並願從零開始尋找解決方案。「她們這一代明白，改變毋須等到成年——它始於發現問題並拒絕將其視為永恆」，是次年度少女最終在全球選出10位 12 歲到17歲的女性，入選的包括巴黎奧運女子滑板街式金牌得主、日本的吉澤戀；12歲德國科學家Clara Proksch、17歲墨西哥賽車手Ivanna Richards等。