藥倍安心｜學苑及教育城：尊重棄獎決定　不影響調查指屬學生原創

由中學生研發、獲多個獎項的AI應用程式「藥倍安心（Medisafe）」，近月捲入非原創「請槍」爭議。得獎學生潘浠淳的父親、肝癌權威潘冬平今日（22日）發聲明回應，重申「藥倍安心」為女兒的原創概念，為平息風波，已主動決定自願放棄相關獎項。香港教育城及資優教育學苑晚上回應表示，尊重學生決定，放棄獎項不影響早前調查結果，即平台屬原創概念的闡述。



Medisafe平台截圖。（資料圖片）

籌辦2024年香港資訊及通訊科技獎的香港教育城，以及多項創科比賽培訓及甄選機構之一的香港資優教育學苑今日（22日）在潘冬平夫婦表示女兒放棄獎項後，回覆《香港01》指，理解社會上對這事件有不同意見，尊重學生決定，放棄獎項不影響早前調查結果的闡述。

翻查資料，香港資優教育學苑及香港教育城曾在調查後表示，涉事中學生於2023年向老師提出其作品概念，而學生母親與美國AI公司AI Health Studio（AIHS）接觸時為2024年3月，故接納「藥倍安心」為該學生的原創概念，符合比賽規則。

國際肝癌權威、香港大學外科學系名譽教授潘冬平。（資料圖片／張善彤）

潘冬平女兒潘浠淳以「藥倍安心（Medisafe）」平台獲得不少科研獎項，但之後捲入「請槍」爭議，被指聘請美國AI公司開發平台。潘氏夫婦今日（22日）發聲明表示，「藥倍安心」為女兒的原創概念，源於她對醫療安全的關注和希望減少醫療事故的願望。

對於外界關注「藥倍安心（Medisafe）」聘用美國AI公司製作的原因，聲明解釋，潘冬平妻子彭詠枝為免概念可能被其他人抄襲及發展為商業用途，所以去年3月「自行接洽」該公司，探討開發有商業化潛質的產品，同月受託「開發驗證商業可行性的最簡可行產品」。彭承認並沒有向該公司提及女兒的「藥倍安心」已經參加比賽的事宜，她亦對今次事件所引起的風波深表歉意。