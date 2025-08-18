藥倍安心捲「請槍」爭議　資優教育學苑：概念屬學生原創符合規則

由中學生研發、獲多個獎項的AI應用程式「藥倍安心（Medisafe）」，近月捲入非原創「請槍」爭議。香港資優教育學苑經過兩個月調查後今（18日）表示，確認該名學生於2023年10月已向老師提出其作品概念，接納「藥倍安心」為該學生的原創概念，又指作品符合比賽規則。



學苑又確定涉事的美國科技公司及該學生家長在2024年3月開始聯繫，時間點為該同學向「第 26 屆香港青少年創新科技大賽」及「少年警訊創新科技大賽 2023-24」遞交作品之後，不評論雙方及後交涉的商業活動。學苑建議，比賽主辦單位日後加強申報機制，並期望各界能停止對涉事人士的人身攻擊等行為，回歸理性，以冷靜和平的方式討論事情。



香港資優教育學苑表示，就事件持續進行了約兩個月的調查及跟進工作，指調查於2025 年6月展開，當中包括向相關人士及機構搜集資料，進一步檢視與確認資料的真確性，及有關比賽評審準則及過程。而調查目的及重點包括，了解該學生在學苑相關的比賽中（即香港青少年創新科技大賽、少年創科達人、國際科學比賽2025香港賽區選拔賽及日內瓦國際發明展），其作品概念是否為原創；核實其參賽過程是否符合相關比賽的評審機制及規則。

學苑：取得電郵資料證學生於2023年10月向老師提出概念

學苑表示，就原創概念的驗證，根據調查所獲得的資料顯示，該學生早在2024年1月及2月，分別向 「第 26 屆香港青少年創新科技大賽」及「少年警訊創新科技大賽2023-24」遞交作品，當中該學生提交合共22頁的簡報，涵蓋了問題分析、原理、立論、個案例子、應用程式須具備的功能及建議解決方案等。學苑亦取得電郵資料，確認該學生於 2023年10月已向老師提出其作品概念，故接納「藥倍安心」為該學生的原創概念。

指該學生家長在女兒遞交作品之後才與美國科技公司聯繫

對於有指Medisafe於2022年在涉事美國科技公司網頁出現，該公司的公開聲明指出，其網站資訊刊於2024 年，「2022」的陳述僅屬網誌「佔位符」（placeholder）。根據相關事件的資料，該學生發展其作品的時間，早於該美國公司網站刊登有關資訊的時間。

學苑又指，在調查期間，曾收到不一致的訊息，經多番查詢及整理，最後確定該美國科技公司及該學生家長在2024年3月開始聯繫，時間點為該同學向「第26屆香港青少年創新科技大賽」（2024年1月）及「少年警訊創新科技大賽 2023-24」（2024年2月）遞交作品之後。

對美國科技公司「完全從零開始」說法值得商榷

據學苑了解，雙方以有關同學的作品資料，包括設計理念及操作原理等資料為基礎，展開商討工作的方向。對於該美國科技公司提到其作品「完全從零開始」（entirely from scratch），學苑認為說法值得商榷，但指由於及後雙方交涉的商業活動不屬於學苑的調查範圍，故不作評論。

至於學生參賽作品與商業產品的關聯性，學苑指難以界定其父母與該美國科技公司之間的商業活動，與學生於日內瓦國際發明展所遞交的作品有直接關係，會以尊重主辦方的規則及決定為依歸。

病人數據僅為「模擬病人」數據 藥物數據可用非商業用途

就病人數據方面，該學生在參賽時遞交的文字報告已註明資料僅為「模擬病人」（simulated patients）的數據，惟在部分展示品存在令人誤會的用詞，學苑已提醒該學生留意及改善情況。藥物數據方面，根據所得資料，並經該藥物數據庫澄清，該藥物數據可用於非商業用途，未有違反當時的使用條款。

學苑倡加強申報機制 冀各界回歸理性討論

學苑建議，本地比賽機構在日後亦需要繼續強調、再三提醒和要求參賽者，必需留意各樣使用人工智能及數據的道德原則，包括需妥善申報任何涉及專業技術及第三方意見的情況。學苑強調，在過去兩個月，無論是該學生、學生家長，甚或最初對事件提出質疑的人士，各方都承受著網絡上超乎理性的意見、謾罵，以至人身攻擊，亦以遠離學生活動程度和規模的角度肆意批評，希望各界能停止相關行為，回歸理性，以冷靜和平的方式討論事情。