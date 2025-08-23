入境處流動鑑證戰術車曝光 可放大證件圖像240倍 鑑證器材一覽
入境處一直打擊非法勞工或跨國偷渡等出入境罪行，為了加強執法效率，流動鑑證戰術車去年中投入服務，配備多款先進的鑑證器材，包括流動視像光譜對比儀、便攜式證件閱讀器等，其中前者可發出紫外光和紅外線等光線，檢視證件不同的防偽特徵，所搭載的1,000萬像素光學鏡頭可放大證件圖像約240倍。下文將逐一介紹各款儀器。
器材一︰流動視像光譜驗防偽特徵 放大證件圖像約240倍
入境處流動鑑證戰術車去年中投入服務，配備多款先進的鑑證器材，其中流動視像光譜對比儀，透過發出不同波長的光線，包結紫外光和紅外線等，模擬多角度的光源，檢視證件不同的防偽特徵。另外其搭載的1,000萬像素光學鏡頭，能放大證件圖像約240倍，多方面檢測證件的真偽性。
雖然流動視像光譜對比儀集多功能於一身，但重量僅15公斤。換言之，執法人員不再受地域所限制，能夠在不同的緊急情況中，使用該儀器隨時隨地進行證件查證及數碼法證等工作。
器材二︰備便攜式證件閱讀器 配肩帶方便攜帶使用
戰術車內更配備便攜式證件閱讀器，其外形輕巧，並配有肩帶，方便執法人員攜帶使用，檢查旅行證件的真偽性，提高工作效率和滿足運作需要。
器材三︰便攜式多功能取證機 內置不同軟硬件
入境處為了針對取證工作，另配備便攜式多功能取證機，內置不同軟硬件，整合行動裝置及硬盤快速取證，適合外勤或流動使用。
其他器材包括防訊號干擾箱、硬盤取證機等
除了上述儀器外，執法人員外勤時也運用其他數碼法證設備，包括防訊號干擾箱／袋、硬盤取證機等。前者可隔絕各類無線訊號，以及手機等電子裝置的訊號傳輸；後者則用於複製、分析與備份硬盤數據。
