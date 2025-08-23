孫玉菡：涉有一宗聘外勞後炒本地工　若證實違規　禁聘外勞一年

「補充勞工優化計劃」推出近兩年，勞工界關注出現濫用情況，在失業率續升下，要求政府停止輸外勞。勞工及福利局局長孫玉菡今日出席有線新聞節目《有理有得傾》時表示，當局嚴密監管計劃的招聘辦法，初步發現一宗涉嫌招聘外勞後解僱本地工人個案，調查一經屬實，局方不會姑息違規的僱主，「會毫不留情有行政制裁」。



「補充勞工優化計劃」推出近兩年，勞工界關注出現濫用情況。(資料圖片)

稱有個案涉聘外勞後炒本地工友

為期兩年的「補充勞工優化計劃」，下月4日屆滿，社會關注政府會否停止輸外勞計劃，以及如何打擊濫用計劃的僱主。孫玉菡表示，當局透過不同途徑嚴密審批和監察，並透露發現最新的違規個案。

他指，當局接獲投訴，有僱主聘用外勞後，解僱一個本地工友。他指，當局正初步了解，「認為有很大嘅證據顯示佢咁做」，一旦完成整個調查流程後，會盡快向社會公布。

他續指，若證明個案屬實，「會毫不留情有行政制裁」，例如不容許他們提交輸外勞申請，「當然你無理由懲罰個外勞，但佢所有新嘅申請我哋會暫停，同埋佢之後我哋會罰佢一年內唔接受佢嘅申請。」

當局計劃下月針對飲食業新增要求，強制僱主申請輸入初級廚師或侍應時，須在勞工處就業中心實地招聘。(資料圖片)

強制僱主聘侍應外勞前實地招聘 稱助本地配對

僱主透過計劃聘用外勞，須先為空缺做4星期本地招聘，當局計劃下月針對飲食業新增要求，強制僱主申請輸入初級廚師或侍應時，須在勞工處就業中心實地招聘。

孫玉菡表示，「我哋嘅諗法係只要啱區分、啱工種對，如果嗰個人想做的話，僱主又係度，希望可以好快一拍即合，即刻幫佢哋配對到。如果配對到嘅話，原本佢打算請外勞，咁咪可能唔洗請啦。」

入境處近日打擊多宗非法「黑工」個案，孫玉菡提醒僱主切勿以身試法，「作為僱主一定要頭腦清醒」，聘用非法勞工是違法，屬刑事罪行，勞工處亦會配合執法部門，全力打擊非法勞工。

孫玉菡表示，從事海事服務的高才平均工資很高，月薪達14萬，(資料圖片)

海事服務高才人工高 月薪約14萬

高才通計劃自2022年底推出，截至今年7月底，逾9萬名高才抵港，近1.4萬人逗留期限已屆滿，連同簽證即將到期的高才，逾8,511人成功續簽。

續簽高才月薪中位數約為4萬元，最高1%人月薪超過30萬元。孫玉菡表示，從事海事服務的高才平均工資很高，月薪達14萬，「係一個好小眾嘅嘢……你可以判斷有一啲高才為數唔多，但佢哋係做海事服務嘅，個啲應該好專業㗎啦，佢哋攞好高嘅人工。」他認為，這批人才幫助本港推動八大中心當中的航運範疇。