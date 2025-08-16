三分一續簽高才非常住香港　孫玉菡稱因常出差　留港日數毋須劃線

政府2022年推出「高端人才通行證計劃」，有關簽證去年12月底陸續到期。截至今年7月底，有約1.3萬名來港高才簽證期滿，連同簽證即將到期的高才，成功續簽的超過8,511人，獲批率約為94%。勞工及福利局局長孫玉菡今早（16日）在電台節目中表示，每年香港只有6萬人踏入22歲工作年齡，引入高才能為香港帶來更多年輕勞動力。他又指政府不會強迫高才在香港居住，他舉例指如從事商貿、金融及創科等經常要出差的高才，若強行將他們困在香港，他們亦創造不到價值。



勞工及福利局局長孫玉菡今早（16日）在電台節目中表示，每年香港只有6萬人踏入22歲工作年齡，引入高才能為香港帶來更多年輕勞動力。（資料圖片/黃寶瑩攝）

孫玉菡在商台節目《政經星期六》中表示，所有續簽成功的高才在香港都有工作，或已創立公司，當中40歲或以下人士佔約半數。他又指，香港每年有約12萬人踏入65歲，只有6萬人踏入22歲工作年齡，引入高才能為香港帶來更多年輕勞動力。

「香港高才招聘展覽2024」3月3日舉行。香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍(左四)、勞工及福利局局長孫玉菡(左五)及香港人才服務辦公室總監劉鎮漢(右三)出席開幕儀式。（廖雁雄攝）

根據當局數據，每三名獲續簽的高才中，便有一人不是經常在本港居住。孫玉菡說香港是一個開放城市，不會強迫高才在香港居住，亦不能就高才留港天數強行劃線，他舉例指從事商貿、金融及創科等經常要出差的高才，若強行將他們困在香港，亦創造不到價值。他續稱，獲批續簽而又常居香港的高才中，有7成人會租樓，自置物業的也有13%，較兩年前有明顯升幅。