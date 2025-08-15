隔空回應梁振英　孫玉菡指高才計劃把關嚴謹　來港產子非漏洞

全國政協副主席、前行政長官梁振英，兩周六次評論香港人才政策計劃，拷問：「教育、醫療、住屋怎樣應付？」，又指香港永久居民身份不能打折促銷，促嚴打「假人才」。



勞工及福利局局長孫玉菡今（15日）分享高才通計劃續領簽證情況時表示，領取高才簽證不等如有「永居」，一般要經過兩次續簽的考驗，證明對香港經濟有貢獻，形容「把關好嚴謹，只有你真係好得，我先畀（續簽）你哋」。



教育方面，孫玉菡表示本港適齡學童減少，高才子女來港就讀「政府冇洗好多錢，但高才要洗好多額外嘅錢」。至於醫療，他強調高才有納稅支撐醫療體系運作，加上過半人40歲以下，本身醫療需求不大。至於是否有人借用高才計劃來港產子，孫玉菡認為不應視為漏洞，「人哋要生BB就生BB，我哋唔可以阻佢」，又指過去幾年香港新生嬰兒數目沒有大變化，反證並非常見現象。



近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，當中54%人選擇續簽。(資料圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡今日主持傳媒簡報會，分享高才通計劃續簽情況。截至上月底，逾9萬名高才抵港，近1.4萬名高才逗留期限已屆滿，當中54%人選擇續簽。連同簽證即將到期的高才，逾8,511人成功續簽，孫玉菡形容相等於每兩個高才，有多於一個成功留港。

孫玉菡：高才簽證不等於永居 續簽審批嚴謹

全國政協副主席、前行政長官梁振英近日多次發文，質疑香港的人才引入政策，指《基本法》對香港特別行政區永久性居民資格採取「嚴守頭門，以免尾門失守」的原則，香港永久性居民身分不能打折促銷，因為政治、社會、經濟、政府財政和國際關係的影響深遠。

被問到有何回應，孫玉菡多次強調「今天只想用數據同大家分享」，說高才通的特點是先讓高才獲批兩年簽證，來港後再找工作及創業，續簽時則要證明已經有工作、有納稅、對香港經濟有貢獻等。他形容「把關好嚴謹，只有你真係好得，我先畀（續簽）你哋」，如果高才的僱傭合約僅餘下一年，入境處就只會續簽一年。

他強調領取高才簽證不等如會成為香港永久性居民，一般要經過兩次的續簽考驗，證明有合適、穩定、長期的工作或業務才可獲續簽，繼而申請成為香港永久性居民。

前行政長官梁振英近日多次發文，質疑香港的人才引入政策。(資料圖片)

孫玉菡形容當局對人才簽證把關嚴緊。(資料圖片)

稱高才子女教育「政府冇洗好多錢」

梁振英質疑各類人才計劃已經批出22萬個申請，「如果有一半個案帶同家人來定居，香港的教育、醫療、住屋怎樣應付？到時再算？」根據最新數字，高才通計劃逾8,511人成功續簽的人士當中，近一半人有為其配偶或18歲以下子女申請受養人簽證，平均每位申請人攜同1.7名子女來港。

孫玉菡指香港適齡學童數目較以往少，認為「多咗高才，公帑冇洗多咗」，「一個班房25個學生定28個學生，都係一個老師。校巴、校服，又要補習，又要食、又要住，好多同學生有關嘅經濟活動都提升咗⋯⋯政府冇洗好多錢，但高才要洗好多額外嘅錢。」另外，勞福局首次公布高才子女就學分佈。

有37%續簽高才的子女在港讀書。(資料圖片)

稱除非高才肯定能長期居港 否則不會安排子女來港入學

政府問卷調查顯示，37%續簽高才的子女在港讀書，7成在中小學階段。就高才子女有否與本地學童爭學位、爭資源，孫玉菡說明白「坊間好多諗法」，但大眾要理解高才是有能力、有錢、有選擇的人，亦十分愛錫子女，而子女的資質亦很高。他說除非高才肯定能成功在香港長居，否則不會帶子女來港。

「啲細路讀緊好好嘅學校，突然去咗隔離埠，兩年後返去，人哋唔會再收你。只有佢哋幾肯定可以以香港為家，先會將個細路帶嚟香港⋯⋯佢哋要好有信心續到啦，先會將子女連根拔起嚟香港讀書，離鄉別井嘅代價好高。」

孫玉菡表示，高才屬高收入群組，大多使用私營服務。(資料圖片)

借高才通來港產子？孫玉菡：不應視為漏洞

至於醫療需求，孫玉菡表示約一半高才40歲以下，本身對醫療服務需求很低，加上他們是高收入群組，比起公營醫療服務，他們更常用私營服務，又補充「而且佢哋有交稅」。

內地社交平台小紅書充斥着攻略，指內地父母經高才通來港後，便可享用公立醫院服務產子，子女一出生便是永久居民。孫玉菡表示沒有統計及數字，但高才通計劃推行兩年多以來，即使政府已有2萬元的「新生嬰兒獎勵金」，每年本港新生嬰兒數字變化不大約為3萬名，「見唔到好明顯嘅增幅，明白大家擔心，計晒所有人喺香港出世，永居非永居都係3萬幾。」他又認為不應視之為漏洞，「人哋要生BB就生BB，我哋唔可以阻佢」。