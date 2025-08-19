46%高才通棄續簽　孫玉菡：人生得一次機會　棄簽永久失申請資格

人才計劃高端人才通行證（高才通）計劃首批續簽率達54%，換言之46%棄續簽。勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）被問到為何只有一半人續簽，他說現時續簽情況相當於「每兩名高才有一人留港」，強調計劃為香港帶來每年340億港元的經濟價值。



對於近期熱議的高才「呃身份證」一事，孫玉菡重申「人才來香港一段時間，也要在香港消費，都不會問我們拿福利。」他提醒申請者，「如果自己放棄（續簽），我們不會再接受以高才通道申請來香港。」他強調，吸引人才是相互選擇的過程，但要記得「人生中得一次用高才的機會」。



勞工及福利局局長孫玉菡。（何夏怡攝）

「每兩個高才有一個會留在香港」 孫玉菡：較英國畢業生就業簽證好

孫玉菡出席活動後回應有何措施留住高才通人才，以及為何有一半申請人不留港。他形容「每兩個高才有一個會留在香港」，又肯定高才的價值，指有很多高薪人士來港，月薪中位數達4萬元，有四分之一人更達8萬元。「高才通每年大約為香港創造340億港元經濟價值，對GDP的貢獻為1.2%。」他特別指出，有17%的高才從事創科行業，「對於香港發展成為創科中心，提供了重要動力，添加了新的活力。」

他以香港高才通類比英國畢業生就業簽證（Graduate visa），即讓英國畢業的海外學生留在英國工作，指香港的高才通續簽率為54%，英國則約是46%，「其實我們比英國做得好一點」。

目前高才通計劃適用於三類人士：

A類：在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上的人士；

B類：獲合資格大學頒授全日制學士課程學位，並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；

C類：在緊接申請前五年內，獲合資格大學／院校頒授全日制學士課程學位，但工作經驗少於三年的人士。



名校畢業生高才續簽率最低 孫玉菡：可能覺得不適合香港發展

孫玉菡續指，高才通合資格的三類申請人士的續簽率有落差，「即A最多，C則相對少一點」，形容情況是預期之內，「C類人士始終是名校畢業，工作經驗不多，可能來了一段時間覺得不適合在香港發展。」