政府飲用水｜警方到東莞調查製水廠　證委託者非合約訂明生產商

鑫鼎鑫商貿有限公司早前獲政府5,294萬元合約，涉嫌未經內地生產商授權投標並疑提供冒牌水，警方列為詐騙案，昨日拘捕鑫鼎鑫商貿61歲男董事呂子聰及57歲女股東陳碧琳。



警方今晚（20日）公布，獲內地公安協助，到東莞樟木頭一間持牌飲用水生產商調查，確認廠房獲委託生產特定飲用水，再運到港島及離島政府辦公室。調查發現，委託者並非政府合約訂明的生產商，該公司無參與生產有關供港飲用水。



01觀點：物流署買冒牌水｜信用破產，一定要炒！

《香港01》記者周二（19日）到東莞觀音山礦泉水廠追訪事件。（《香港01》記者攝）

《香港01》記者周二（19日）到東莞觀音山礦泉水廠追訪事件。（林遠航攝）

《香港01》記者周二（19日）到東莞觀音山礦泉水廠追訪事件，水廠外停泊了「東莞執法」的車輛。（林遠航攝）

警方商罪科：涉案人士委託樟木頭水廠製造及提供特定標籤飲用水

鑫鼎鑫飲用水風波全城關注，警方今晚舉行記者會講解詳情。商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，為了更深入了解案件，警方得到內地公安部門協助調查，近日派員到深圳及東莞市了解情況。

孔慶勳表示，商罪科人員在深圳發現有關飲用水發貨點，發現來自東莞市樟木頭，並得知生產飲用水的廠房。涉案人士委托有關廠房製造及提供特定標籤的飲用水，通過物流公司運往港島及離島各區政府辦公室使用。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳。（歐陽德浩攝)

合約訂明生產商無參與製造有關飲用水 確認水廠具生產許可

孔慶勳表示，該批飲用水的生產商有別於投標所聲稱的生產單位，「意思即係合約訂明生產商，並冇參與製造飲用水。」

警方通過內地相關部門，確認水廠具有內地商業營運及生產飲用水的許可文件，通過兩日的了解，有理由相信港島及離島各區辦公室的樽裝水，來自上述飲用水供應商。

鑫鼎鑫商貿有限公司的61歲董事兼股東呂子聰日前被控一項欺詐罪，昨在東區裁判法院提堂，申請保釋被拒，案件押後至11月11日審訊，而其妻、鑫鼎鑫股東陳碧琳獲准保釋候查，9月中向警方報到。

鑫鼎鑫董事呂子聰8月19日由警方押送到法庭。（資料圖片／廖雁雄攝）

鑫鼎鑫商貿有限公司早前獲政府5,294萬元合約，但涉嫌未經內地製造商授權投標並提供冒牌水，警方追查發現飲用水產自東莞樟木頭的觀音山礦泉水廠。（資料圖片／廖雁雄攝）

海關商品說明調查科首席貿易管制主任郭家駒今日（20日）表示，海關昨日（19日）及今日以違反《商品說明條例》拘捕涉事供應商的61歲男董事及一名57歲女股東，當中男董事目前因另被控欺詐罪還柙當中，而女股東已獲准保釋。海關指，不排除會有進一步行動，亦不排除會再有人被捕。

郭家駒表示，就有本地供應商涉嫌向政府物流服務署供應違反《商品說明條例》飲用水案件，海關高度重視案件，已積極向物流署及政府相關部門跟進。經調查發現，涉案供應商向政府物流服務署供應的飲用水，附有虛假的製造商資料，因此涉嫌違反《商品說明條例》。

郭家駒又指，在昨日、今日拘捕該供應商的61歲男董事及一名57歲女股東，目前男董事因被控欺詐罪，還柙當中，而女股東目前已獲准保釋候查。案件仍正調查當中，不排除會有進一步行動，亦不排除會再有人被捕。

郭家駒透露，警方已到東莞的涉事水廠調查。就負責運送案中飲用水的物流公司曾到東莞觀音山水廠取水，被問到虛假陳述是指哪一間製造商，郭家駒指，案件正在調查當中，不方便透露。