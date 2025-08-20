鑫鼎鑫疑賣冒牌水　政府可扣100萬按金補償　再殺2份共1100萬合約

鑫鼎鑫商貿有限公司7月獲政府批出5,294萬元供應飲用水合約，涉嫌未經內地生產商授權投標並疑提供冒牌水，負責人夫婦被捕，政府即時終止合約。財經事務及庫務局今晚（20日 )表示，鑫鼎鑫按合約條款向政府繳交了約100萬元按金，政府可按合約條款扣除合約按金，以補償政府因終止合約所帶來的損失。



另外，政府再公布已即時終止所有其他與該些公司的合約，當中包括兩份分別由渠務署批出的化學品合約和消防處批出的資料輸入服務合約，合約總額分別為600多萬元和500多萬元。連同供水合約及另三份被終止合約，鑫鼎鑫夫婦名下共六份合約被終止。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（資籵圖片／廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（資籵圖片／廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（資籵圖片／廖雁雄攝）

政府：即時終止所有與鑫鼎鑫商貿負責人有關聯合約

鑫鼎鑫商貿61歲男董事呂子聰及57歲女股東陳碧琳夫婦，繼被警方以涉嫌詐騙拘捕後，又被海關以違反商品說明條例拘捕。

政府發言人今晚表示，政府已即時終止所有與鑫鼎鑫商貿負責人有關聯的合約。基於物流署早前取得鑫鼎鑫的營運資料，以及政府部門近日對鑫鼎鑫的執法行動，政府有理由相信鑫鼎鑫及與其負責人有關聯的公司（即與鑫鼎鑫使用同一註冊辦事處的公司，而該些公司的董事包括鑫鼎鑫的董事／股東）未能繼續履行合約。

政府8月18日取消鑫鼎鑫商貿夫婦名下公司其中4份政府合約。

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（資籵圖片／廖雁雄攝）

+ 2

今另終止渠務署化學品合約消防處輸入服務合約

物流署早前已終止與鑫鼎鑫的政府辦公室樽裝飲用水合約及另外三張與其負責人有關聯的化學品合約，財經事務及庫務局亦隨即通知各政策局及部門終止其所有與該些公司的合約，今日再即時終止所有其他與該些公司的合約，當中包括兩份分別由渠務署批出的化學品合約和消防處批出的資料輸入服務合約，合約總額分別為600多萬元和500多萬元。

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水。（資籵圖片／廖雁雄攝）

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水。（資籵圖片／廖雁雄攝）

物流署、渠務署和消防處同考慮追討政府損失

就物流署與鑫鼎鑫的政府辦公室樽裝飲用水合約，政府表示，鑫鼎鑫按合約條款向政府繳交了約100萬元按金。政府可按合約條款扣除合約按金，以補償政府因終止合約所帶來的損失，並保留所有追究權利。物流署亦會繼續全力配合執法機構調查。

發言人表示，物流署、渠務署和消防處會繼續嚴肅跟進上述合約，包括考慮按合約條款向相關公司追討政府損失。如發現合約涉及任何違法行為，會交由執法機構處理。

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水，有市民繼續飲用。（資籵圖片／廖雁雄攝）

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山水」，有市民繼續飲用。（資籵圖片／廖雁雄攝）