9間桌球館獲准入場年齡降至8歲　羅淑佩：23申請未獲批多涉2原因

為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，康文署年初起放寬青少年進入桌球館的限制，例如將最低年齡限制由16歲下調至八歲等。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）表示，署方至今接到共32間桌球館申請放寬安排，其中9間獲批，大部分未獲批的原因包括有較高違規吸煙檢控數字、與麻雀房共用同一出入口等。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，署方至今接到共32間桌球館申請放寬青少年進入的限制，其中9間獲批。（廖雁雄攝）

羅淑佩：未獲批因有較多檢控吸煙數字、與麻雀房共用出入口

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日出席活動後見記者表示，桌球是一項越來越受歡迎和普及的運動，近一年亦有好多國際級的桌球好手加入香港的大家庭，為香港帶來桌球熱潮。康文署年初起推出放寬青少年進入桌球館的限制，並供業界申請。她強調，放寬限制的前提是要妥善確保青少年不會接觸到吸煙等影響身心健康的情況及環境。

康文署今接到共32間桌球館申請放寬安排，並已按一籃子考慮因素，包括申請者的營運情況、周邊環境、檢控吸煙的數字等，用最嚴謹的態度逐一考慮申請，其中9間獲批。她指大部分未獲批的原因包括有較高違規吸煙被檢控數字、未能符合周邊環境要求，例如與麻雀房共用同一出入口等。

康文署至今接到共32間桌球館申請放寬青少年進入的限制，其中9間獲批。（資料圖片／李澤彤攝）

康文署將短期內知會獲批申請的桌球館。羅淑佩期望放寬限制後，可以進一步促進桌球運動在香港的發展。

康文署今年2月底接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至八歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。

根據禁煙條例，任何桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場（即《遊樂場所規. 例》（第132BA 章）所指的地方）的室內區域為禁止吸煙區。