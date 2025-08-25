9桌球館青少年入場限制放寬　穿校服可入　包括南華會（附名單）

為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，康文署年初起接受放寬青少年進入桌球館限制申請。康文署今日（25日）公布至今收到32份申請，經考慮相關政府部門就申請者的營運情況、周邊環境、檢控吸煙數字等提供的資料和意見，以及申請者推廣桌球運動的設備和活動等，接納下列九間桌球館申請，當中包括位於加路連山路南華體育會的南華體育會—桌球部。



位於加路連山路南華體育會的南華體育會—桌球部獲批放寬青少年進入桌球館限制。圖為南華會上月更換比賽枱枱絨。（南華體育會—桌球部Facebook）

位於加路連山路南華體育會的南華體育會—桌球部獲批放寬青少年進入桌球館限制。（南華體育會—桌球部Facebook）

9間放寬入場限制申請獲批持牌桌球館

持牌桌球館 / 地址

．Cyle Snooker / 新界荃灣楊屋道88號，Plaza 88，17樓1-2，10A，11A&23號舖

．金輪桌球室 / 九龍旺角彌敦道580G至K號彌敦中心21樓及22樓

．金都桌球城 / 九龍旺角洗衣街39號金雞廣場22樓

．名智桌球 / 香港柴灣柴灣道111號高威閣2樓1號（前座）

．警察體育遊樂會 / 九龍西洋菜北街430號警察體育遊樂會2樓（部份）

．南華體育會—桌球部 / 香港加路連山路88號南華體育會3樓及4樓

．偉利桌球 / 香港筲箕灣道361號利嘉中心地下（小部份）及地庫

．世界147桌球會 / 香港上環皇后大道中328號中源中心1樓

．青年桌球會（尖東） / 九龍尖沙咀東部麼地道63號好時中心LG25至41，LG71至77，LG89至93及LG95至99號舖



文化體育及旅遊局局長羅淑佩8月24日表示，署方至今接到共32間桌球館申請放寬青少年進入的限制，其中9間獲批。（資料圖片/廖雁雄攝）

羅淑佩：未獲批因有較多檢控吸煙數字、與麻雀房共用出入口

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（24日）出席活動後見記者表示，桌球是一項越來越受歡迎和普及的運動，近一年亦有好多國際級的桌球好手加入香港的大家庭，為香港帶來桌球熱潮。康文署年初起推出放寬青少年進入桌球館的限制，並供業界申請。她強調，放寬限制的前提是要妥善確保青少年不會接觸到吸煙等影響身心健康的情況及環境。

康文署今接到共32間桌球館申請放寬安排，並已按一籃子考慮因素，包括申請者的營運情況、周邊環境、檢控吸煙的數字等，用最嚴謹的態度逐一考慮申請，其中9間獲批。她指大部分未獲批的原因包括有較高違規吸煙被檢控數字、未能符合周邊環境要求，例如與麻雀房共用同一出入口等。

康文署至今接到共32間桌球館申請放寬青少年進入的限制，其中9間獲批。（資料圖片／李澤彤攝）

康文署將短期內知會獲批申請的桌球館。羅淑佩期望放寬限制後，可以進一步促進桌球運動在香港的發展。

康文署今年2月底接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至八歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。

根據禁煙條例，任何桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場（即《遊樂場所規. 例》（第132BA 章）所指的地方）的室內區域為禁止吸煙區。