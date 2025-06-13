南丫海難死因｜港燈鄭祖瀛指信賴發牌　指拿着全部標書驗收不實際

39死南丫海難死因研訊今（13日）續，港燈時任總經理鄭祖瀛出庭作供，鄭稱公司上下都信賴海事處的發牌制度，不信獲發牌的船隻會不安全，直言「如果發到牌，喺所有人嘅認知都係安全」，直至撞船那天，港燈「從無一天覺得隻船唔安全」。鄭指，船隻適航及功能性是驗收重點，形容拿着全部標書去驗收是「不實際」。



港燈時任總經理鄭祖瀛(現為董事總經理)今出庭，鄭指當年他沒有參與「南丫四號」招標的工作，確認港燈曾邀請4間船廠提交標書，最終由財利船廠承辦造船。

指港燈很信賴海事處的發牌制度 稱：「唔相信有牌嘅船會唔安全」

研訊主任李希哲引述標書內容指，「南丫四號」的規格包括建造5塊水密艙壁和6個水密艙，問鄭如果財利沒有按合約建造，是否屬於違約？鄭確認，並指新船由海事組驗收。

李再指，合約已寫清楚水密艙壁數目，問鄭的同事有沒有可能不知道？鄭未有回答，指財利沒有按標書要求，如有改變須「白紙黑字」通知港燈，鄭並指港燈買船看重功能性，「財利點做隻船出嚟，細微嘅構造，我相信唔係重點」。

李希哲提到，有證供顯示港燈下至水手，上至管理層均知道只有「南丫四號」的尾艙開了通道口，知道沒裝水密門會影響船隻安全。鄭說他少許不同意，強調公司很信賴海事處的發牌制度，「唔相信有牌嘅船會唔安全」，他本人每日也坐「南丫四號」通勤，並指公司有政策讓同事匯報不安全的船隻。

港燈時任總經理鄭祖瀛指，港燈很信賴海事處的發牌制度，指「唔相信有牌嘅船會唔安全」。直至撞船那天，港燈「從無一天覺得隻船唔安全」。(陳曉欣攝)

指拿着全部標書去驗收是「不實際」

被問到有同事自稱「人微言輕」而沒通報上司，是否反映通報制度出問題，鄭明言他不相信同事會覺得不安全，直言「如果發到牌，喺所有人嘅認知都係安全」。

代表家屬的李峰琦大律師指，根據港燈就標書提出的條件，提到約財利沒按合約造船，港燈一方有權要求財利補救。而根據財利提供的船隻規格，包括建造5塊水密艙壁和6個水密艙。

李峰琦問到，時任海事主任鄧雲安稱他驗收時帶了一份只有10頁的文件核對，問港燈誰人負責跟進財利有按規格造船？鄭指，他沒有參與造船和驗收，他只能憑常理回答。鄭說，有些標書過百頁，甚至過千頁，形容拿着全部標書去驗收是「不實際」，重申功能性是驗收重點。

李峰琦指，「南丫四號」造價逾900萬，為何會不實際？鄭就指公司以億計的船也有，如果逐段標書核對，找出不合規格的地方是「好難做到」。

指港燈沒有造船知識 無法判斷財利沒按合約建船 是否可獲發牌

李峰琦再提及，鄧曾與財利的職員理論，惟最終不了了之，如果鄧發現不尋常後，是否應該向上司反映？鄭說即使港燈曾與財利溝通，他也「好懷疑會唔會改變事實」，反問「用家有無能力、知識...覺得海事處發咗牌都係唔安全？」

李峰琦反駁，處方發牌和港燈核對符合標書要求是兩回事。鄭再重申，最重要是船隻獲發牌航行，港燈沒有造船知識，無法判斷財利沒按合約建船是否可獲發牌，惟鄭同意港燈有責任把關船廠有按標書造船。鄭另指，標書或會列出水密艙數目，惟港燈「冇可能有專業去判斷佢講嘅啱唔啱」。

指港燈作為用家 要求船隻適航 「有幾多艙我相信唔係最重要要求」

海事處一方大律師羅蔚山指出，當年驗收新船的鄧雲安並沒有專業資格，鄭原稱不同意，指「唔熟佢背景，應該讀過海事課程、有海事經驗先做到呢個位置」。羅引述鄧的證供後，鄭才改稱同意。

鄭表示，港燈作為用家的責任是營運和保養船隻，「無建造知識唔出奇」，公司要求船隻適航，「有幾多艙我相信唔係最重要要求」。羅蔚山指，用家應對船隻安全有要求，鄭強調船隻獲發牌的話，直到撞船那天，港燈「從無一天覺得隻船唔安全」。鄭另提到，在海難發生後，港燈為當年正建造2隻新船聘請顧問，確保船隻按標書要求建造。

死因裁判官指 前驗船督察劉建華的證供對研訊幫忙不大 不獲證人費

已退休的前驗船督察劉建華其後作供，他曾修讀造船及輪機課程，畢業後加入海事處任見習驗船督察，曾在2007年為「南丫四號」作兩年檢。

被問到是否同意有前副處長指，驗船官見到通道口沒裝水密門應該懷疑。劉稱「no comment（不予置評）」。此外，劉回答時亦多番表示可參考其2014年口供，事發太久他不記得，作供時「唔敢亂咁講嘢」，不予置評。研訊主任馮勇遇一度指，如果完全依賴其口供，劉就沒必要上庭。死因裁判官周慧珠指，劉的證供對研訊幫忙不大，不獲證人費。

前驗船督察劉建華(圖)多番表示，可參考其2014年口供。死因裁判官指，劉的證供對研訊幫忙不大，不獲證人費。(陳曉欣攝)

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012

港燈職員證供

海泰號相關證供

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況