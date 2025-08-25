北上｜持蓮塘配額私家車明日起　每日凌晨零時至0630可經皇崗過境

運輸署今日（25日）宣布，為便利獲發香園圍管制站（蓮塘口岸）跨境配額的私家車在該管制站的運作時間以外仍可過境，粵港兩地政府已達成協議，准許持有香園圍管制站「封閉道路通行許可證」的跨境私家車由明日（26日）起，於每日午夜十二時至上午六時三十分的時段內經落馬洲管制站（皇崗口岸）過境。



目前，持有深圳灣口岸、文錦渡及沙頭角管制站許可證的跨境私家車，可於通宵時段經落馬洲管制站過境

運輸署今日宣布，為便利獲發香園圍管制站跨境配額的私家車在該管制站的運作時間以外仍可過境，粵港兩地政府已達成協議，准許持有香園圍管制站「封閉道路通行許可證」的跨境私家車由明日起，於每日午夜十二時至上午六時三十分的時段內經落馬洲管制站過境。

運輸署發言人表示，有關安排有助促進粵港進一步融合，提升旅客通關效率，運輸署已發信通知香園圍管制站跨境私家車的許可證持有人有關安排。持有人只須持有有效的香園圍管制站跨境私家車的許可證，便可在上述指定時段內使用落馬洲管制站過境。