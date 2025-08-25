機場新二號客運大樓曝光！兩餸飯、冰室進駐　廉航登機位明年啟用

為配合發展機場三跑系統，斥資約129億元重建的機場二號客運大樓即將落成，下月23日大樓的旅遊車候車大堂率先啟用，至於登機櫃檯則明年三至四月才投入服務。機管局今日（25日）邀請旅遊業界參觀新大樓，現場所見初步有至少三間食肆進駐，包括餐廳「君蘭冰室」、包點店「唐記包點」、兩餸飯店「好飯好餸」，亦有便利店及零食店等。



兩餸飯、冰室進駐機場二號客運大樓

機場新二號客運大樓採用白色色調，環境寬敞，設有往內地或澳門的旅遊服務中心。根據設計圖，初步有至少三間食肆進駐，包括餐廳「君蘭冰室」、包點店「唐記包點」、兩餸飯店「好飯好餸」。「好飯好餸」葵芳分店，兩餸飯43元，三餸飯50元，暫未知機場價錢如何。

「零食物語」、「恆香餅家」方便旅客買手信

如想輕食，亦可選擇7-11便利店。大樓亦有旅客買手信的地方，包括「零食物語」、「恆香餅家」。

尿兜上有電視屏幕 旅遊車候車大堂有冷氣

設有室內通道通往一號客運大樓。參觀新大樓的旅遊促進會總幹事崔定邦則較欣賞廁所設計，形容環境大，尿兜上有電視屏幕。他參觀了下月23日率先啟用的大樓旅遊車候車大堂，大讚室內有冷氣，「唔使好天曬落雨淋」，形容可能是全球機場最舒服最光鮮的旅遊巴總站。

HK Express等15公司遷二號客運大樓 主打年輕客

機管局署理機場服務總監楊達榮早前接受《香港01》訪問透露，明年3至4月會有15間航空公司將櫃檯由一號客運大樓（T1）搬遷到二號客運大樓（T2），包括HK Express香港快運、香港航空及多間東南亞航空公司，預計可分流明年約1,500萬客次，佔全年約20%。

二號大樓啟用後，兩個大樓將有不同定位，他以中環置地廣場及尖沙咀K11商場作比喻，一號大樓將其利用「經典」格局，定位服務商務客和長途旅客，二號大樓則針對年輕旅客需要，主打年輕化和科技感。