大埔圓玄二中校長遴選程序「有誤」須重啟　消息指涉獨立委員資格

大埔道教聯合會圓玄學院第二中學（二中）原校長林廣輝今年退休，遴選新校長因程序「有誤」要重新來過。



據了解，「二中」新校長遴選委員會成員中的「獨立人士」，原由校董會「獨立校董」出任，教育局就是否符合「獨立人士」與校方有爭議。該校其後決定重組遴選委員會，7月初重新展開招聘，據了解新校長人選已選出，正待教育局批核。教育局確認有接獲相關投訴，已要求辦學團體提交報告。



香港道教聯合會圓玄學院第二中學。（學校網站）

圓玄學院第二中學原校長林廣輝今年退休。（資料圖片／黃寶瑩攝）

圓玄學院第二中學（二中）位於大埔富善邨，近20年均由林廣輝擔任校長。林廣輝今年退休，校方去年底首次啟動選校長程序。今年初圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（陳中）副校長黃建豪獲選為二中候任校長，不過由於陳中原校長彭家強突在今年2月底辭職、6月1日離任移民英國，黃建豪4月決定留陳中升校長。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學副校長黃建豪一度獲選成為二中候任校長，但他其後放棄轉校，留在原校升職。（資料圖片／吳鍾坤攝）

二中因而要重新遴選新校長，並有人選，但卻被發現校長遴選程序「有誤」，須重啟遴選，校方於7月11至14日在報章登招聘廣告。

教育局確認有接獲相關投訴，已要求辦學團體提交報告。局方表示會繼續與學校保持緊密聯絡，並為學校提供適切支援，以確保學校的日常運作符合相關規定。而由於涉及私隱，局方現時不作評論。

據了解，所謂的遴選程序「有誤」，其實牽涉該校校長遴選委員會其中「獨立人士」的資格問題，原由二中校董會中的非辦學團及校方關連人員「獨立校董」出任，但教育局認為其本身是校董會成員，不符「獨立人士」定義。為免爭議，校方遂決定重啟遴選程序，重組遴選委員會，因而令聘請新校長延至開學前才有結果，據悉人選已交教育局審核。