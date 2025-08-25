英皇娛樂向製作公司追演唱會款項311萬　及准以100萬購音樂劇劇本

英皇娛樂聲稱兩年前與一製作公司合作，籌辦一連兩場演繹已故音樂人顧嘉煇，及著名填詞人黃霑經典作品的《情牽煇黃經典演唱會》，英皇娛樂指協議列明，製作公司在演唱會後90天，須交代演唱會收益，英皇並有權以100萬元購入該公司的音樂劇《情深如顧》的劇本。惟英皇指該公司未有依約交代收益，早前入稟高等法院追約款項合共311萬元，亦要求法庭頒令，准英皇可根據合約，以100萬元購入該公司音樂劇《情深如顧》的劇本。



原告英皇娛樂（香港）有限公司，被告新娛國際綜藝製作有限公司。

黃霑與顧嘉煇曾有多首經典合作名曲，包括：《獅子山下》、《上海灘》、《萬水千山縱橫》等。（網上圖片）

英皇娛樂在2023年曾籌辦兩場演唱會演繹兩名大師顧嘉煇與黃霑的作品。（大館）

被告原與另一公司原合辦音樂劇

入稟狀指，2020年6月Joy Performance Limited與被告達成協議，一同投資籌辦音樂劇《情深如顧》，Joy Performance Limited同月須向被告支付311萬元款項。

2023年改為辦演唱會

2023年9月，英皇娛樂簽署補充協議，由英皇娛樂取代Joy Performance Limited成為協議方，改為舉辦《情牽煇黃經典演唱會》。該311萬元款項，已付款項當中約130萬元作為原告的投資，餘款約181萬元則需由被告歸還給原告；原告有權以100萬元購買音樂劇《情深如顧》的劇本，被告須於演唱會完成後90天內完成收支報告，將利潤交予英皇娛樂。

演唱會後被告未依期付款

音樂會於2023年9月23日完成兩場表演後，英皇指被告並無依約在90日內完成收支報告，以交代演唱會的盈虧紀錄，及如有盈利的情況下，未能向原告支付投資回報。英皇因而入稟高院，要求被告償還投資款項約130萬元、餘款約181萬元，相關利息及訟費。英皇並要求法庭頒令，英皇有權以100萬元要被告轉讓《情深如顧》音樂劇的劇本。

案件編號：HCA1572/2025