胡鴻烈逝世｜推動9年免費教育、廢除立妾制　為樹仁歷年花逾5億元

香港樹仁大學校監胡鴻烈7月27日逝世，享年105歲，今日（26日）在北角香港殯儀館設靈。現派發的追思集載有胡鴻烈生平，指他1920出生浙江紹興，1954年英國求學後來到香港，成為當時10名大律師之一。他1971年推動廢取立妾制度，更與一名立場相反的爵士激烈筆戰，批評是「犧牲別人的青春與幸福來滿足男方私慾」。



胡鴻烈和妻子鍾期榮1971年以積蓄和跑馬地3層高洋樓自資創立樹仁，追思集形容兩人「無視當時政府打壓刁難」。至78年，樹仁堅持四年學制，堅拒政府資助，被當時教育司批評「維持私立風險很大」，但胡鴻烈未有「跪低」。



追思集透露夫婦兩人為樹仁歷年花掉積蓄逾5億港元，只為配合妻子的教育宏願而「雙打」。胡鴻烈為人節儉，由中環律師樓返樹仁都是坐巴士，更落手做針黹，修補襪子上的破洞。他離世前曾言經完成歷史使命，「無愧於天地，亦無悔於今生」。



香港樹仁大學校監胡鴻烈7月27日逝世，享年105歲，今日（26日）在北角香港殯儀館設靈，門外有人排隊弔唁。（梁鵬威攝）

現場派發胡鴻烈追思集，記錄其生平。（梁鵬威攝）

前行政長官及現任高官到場致意

靈堂上掛有寫着「德望永昭」的輓匾，輓聯則寫有「風範猶存 高山仰止」，頌讚胡鴻烈崇高的德行猶如巍峨高山般令人敬仰，成為世人效仿的典範。追思集內除刊有中央統戰部、行政長官李家超及基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩等發出的唁電及哀悼詞。

接近傍晚，兩名前行政長官林鄭月娥、曾蔭權、財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮及醫管局前主席胡定旭先後到場憑弔。

香港樹仁大學校監胡鴻烈7月27日逝世，享年105歲，今日（26日）在北角香港殯儀館設靈。多名現任官員及前任官員到場悼念。（梁鵬威攝）

考獲外交官第一名 邂逅中國首位女法官鍾期榮

追思集內紀錄了胡鴻烈生平，他於1920年1月15日出生於中國浙江紹興，父親早喪，年幼過繼了給伯父家，與伯母相依為命。胡鴻烈自小聰敏，小學未畢業就跳級升中，會考全省第一。他亦有一顆愛國心，1935年日本侵華時期，讀中三的他曾瞞着家人投考海軍。至1942年，胡鴻烈從中央政治大學外交系畢業。

胡鴻烈與其家人。（追思集内相片）

兩年後，即1944年，胡鴻烈在重慶考取了外交官第一名，更在培訓期間邂逅中國歷史上首位女法官鍾期榮，翌年兩人便結為連理。1946年，胡鴻烈與妻子到了蘇聯烏茲別克共和國的首都塔什干總領事館當副領事。

1944年，胡鴻烈在重慶考取了外交官第一名，更在培訓期間邂逅中國歷史上首位女法官鍾期榮。

曾為本港十名大律師之一 1971年自資創立樹仁

胡鴻烈1954年於英國獲得律師銜頭後回港執業，他精通中、英、法、俄語言，是當時香港僅有的十名大律師之一。

至1971年，胡鴻烈與鍾期榮眼見香港大專教育嚴重短缺，以積蓄和跑馬地成和道一幢三層高洋樓自資創校樹仁。追思集形容兩人當時年紀已半百「無視當時政府打壓刁難」，女的出任校長，男的當上校監。

1971年，胡鴻烈與鍾期榮以積蓄和跑馬地成和道一幢三層高洋樓自資創校樹仁。（追思集内相片）

追思集透露胡鴻烈及鍾期榮為樹仁歷年花掉積蓄逾五億港元。（資料圖片）

夫妻歷年花掉積蓄逾5億元營辦樹仁

追思集透露兩人為樹仁歷年花掉積蓄逾五億港元，胡鴻烈曾表示多年來花盡財力、物力、心力於創辦樹仁，全為妻子的教育宏願。

鍾期榮立志要做一件事，九條牛也拉不回她…… 沒辦法，只有盡力配合她「雙打」 胡鴻烈

堅持樹仁四年制 未因教育司一句嚇窒跪低

1978年，政府推出「二二一學制」，樹仁拒絕政府資助，堅持教育理念保留四年學制。當時教育司陶建（Kenneth Topley）說客，追思集指拋出一句帶有威脅性的「To be independent is very risky（維持私立風險很大）」，夫妻倆並未因此嚇窒而跪低。

1988年，政府宣佈所有大專課程改為三年制與英國學制接軌，二人還是不肯動搖。到1990年，有近千學生為爭取獲得政府資助發起請願，部分學生甚至在天星碼頭絕食抗議，胡鴻烈仍堅持維持四年制才接受資助，捍衛學術自由。

堅持乘巴士中環往返樹仁 親手修補破襪

追思集又指，胡鴻烈為人節儉，由中環律師樓返樹仁都是坐巴士、辦公室多年沒有裝修、穿的西裝和代步的豐用房車都用了幾十年不捨得換，早幾年還是一貫自己落手做針黹，修補襪子上的破洞。但他在辦學方面則傾盡家財，一直把律師樓的大部分收入奉獻樹仁，即使已屆85歲高齡仍堅持到律師樓上班，賺錢支付樹仁的建校工程費。

香港大學在2015年3月19日頒授名譽博士予樹仁大學校監胡鴻烈。（香港大學圖片)

70年代推動廢除立妾制度 批有人僅為滿足男方私慾

教育以外，身為大律師的胡鴻烈，在1971年成功推動廢除立妾制度。當年有位爵士反對，指自己年老妻亦老，按妻要求立妾令侍奉有人未嘗不可？胡大狀即與他展開激烈筆戰，並強烈譴責。

犧牲別人的青春與幸福來滿足男方私慾，試問人道與平等精神何在？ 胡鴻烈

他與妻子更合力寫出《香港的婚姻和繼承法》，希望推動合時宜的法律，讓更多人得到保障。當年退休時，傳媒形容胡鴻善固執的率性，是「對香港建設有貢獻的香港人」。及後，胡鴻烈又創立了樹仁大學。

功績無數 離世前曾言無愧於天地

1976年，胡鴻烈獲英女皇頒授0.B.E.及JP.勳銜。同年至1983年，他出任立法局議員，推動香港落實九年免費教育，又曾替參加遊行示威被捕的學生提供免費辯護，更成為首位訪京的香港立法局議員。任內，胡鴻烈亦曾為徙置區的人爭取安居之所，熱心籌劃建新市鎮，1965至1982年任香港房屋協會執行委員達17年；1976年又在市政局動議籲請港府與留港愛國人士舉行圓桌會議，促進社會溝通。

2008年，胡鴻烈獲頒大紫荊勳章（GBM），並與夫人同當選「2007年度感動中國年度人物」；2009年，他獲頒香港大律師公會終身會員榮銜：2010年，夫婦再當選「2010年度感動香港十大人物」。追思集指，胡鴻烈於離世前說無悔今生。

我已經完成了歷史的使命，無愧於天地，亦無悔於今生。 胡鴻烈

追思集內還載有約90篇有學生、畢業生、教職員等所寫有關胡鴻烈的回憶及相處點滴。不少學生都表示，胡鴻烈為人親切，經常面帶笑容在校園內出現，特別是校園內的圖書館，又會主動與學生打招呼，亦經常應邀出席學生活動。