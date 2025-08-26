全運會｜粵港澳三地消防舉行安保會議　確保賽事順利舉行

消防處處長楊恩健周二（26日）率領代表團前往廣州，與廣東省消防救援總隊、澳門消防局代表召開粵港澳三地全運會安保會議，旨在確保第十五屆全運會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會安全及順利舉行。



圖為2025年8月26日，消防處處長楊恩健率領代表團前往廣州，與廣東省消防救援總隊及澳門消防局代表召開粵港澳三地全運會安保會議，並於會議上致辭。（政府新聞處圖片）

楊恩健率團赴穗 討論完善應急預案等議題

會議期間，三地代表分別介紹保障全運會消防安全的工作進展，並深入討論多項關鍵議題，包括完善應急預案、加強安全保障措施，以及賽事期間三地的協作聯動機制等，進一步強化跨區域合作的協同效能。

楊恩健在會議上表示，消防處將全面支援全運會香港賽區的安保工作，包括策略性調配消防及救護資源，安排快速應變隊和醫療支援，並對所有比賽場館進行系統性風險評估及安全隱患排查。消防處已積極參與多場測試賽和跨部門演練，以提升應變突發事件的能力。

圖為2025年8月26日，消防處處長楊恩健（右一）率領代表團前往廣州，與廣東省消防救援總隊及澳門消防局代表召開粵港澳三地全運會安保會議。（政府新聞處圖片）

參觀賽事指揮中心 認識跨地區跨部門指揮與協調

此外，三地代表實地考察了廣東奧林匹克體育中心及天河體育中心，詳細了解場地的消防設施、安保流程與應急處置方案，並評估賽事安保執行機制。代表團亦參觀了全運會的賽事指揮中心，深入認識跨地區、跨部門的指揮與協調模式，從而全面提升大型賽事期間，消防安保工作的整體管理能力。

消防處將繼續與廣東省與澳門的消防部門加強交流與協作，通過聯合演練、共享資源與互通信息，不斷提升應急處理與聯合保障的能力。