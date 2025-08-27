桌球室｜桌總盼審批放寬勿太嚴　澄清誤解：任何年齡也可進入波樓

康文署周一（25日）公布接納九間持牌桌球館放寬入場限制的申請，當中包括將「最低年齡限制」由16歲下調至八歲一句惹來坊間誤解，以為桌球館如成人遊戲機中心一樣，原本是16歲以下人士不得進入。



中國香港桌球總會主席羅永聰今日（27日）澄清，其實所有年齡人士都可進入桌球室，只是以往16歲以下人士只可逗留至晚上8時，獲放寬入場限制的桌球室則限制時間獲放寬至晚上11時後及將受限年齡降至8歲以下。



他又指有30多間桌球室曾向當局申請放寬限制，但最終只有9間獲批，形容情況可惜，又指業界並不清楚當局的評分標準，認為政府日後審批時可以較為寬鬆。他又指如部份桌球室有問題，家長亦可自行決定不去，而非由法例規定「邊個可以去邊個唔可以去」。



位於加路連山路南華體育會的南華體育會—桌球部獲批放寬青少年進入桌球館限制。圖為南華會上月更換比賽枱枱絨。（南華體育會—桌球部Facebook）

羅永聰在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時全港有50多間桌球室，有30多間曾向政府申請放寬入場限制，但可惜只有9間獲批。他指不知道當局審批標準，但文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾公開指有部份桌球室因有人吸煙，或附近有麻雀館而不獲批。

羅永聰指改善桌球室吸煙問題最有效方法是執法部門加強巡查

羅永聰指或有人在桌球室吸煙，但責任不應全放在營運者身上，桌球室範圍大，或會因人手不足等問題而未能即時阻止有關行為。而且，他指最有效的方法是執法部門加強巡查，這也是他們的責任。

違例吸煙少數 羅永聰：勿因此睇唔到桌球室係好斯文嘅做運動地方

他又指吸煙情況屬少數，只是有傳媒將其放大，令公眾焦點放在有人在桌球室吸煙：「睇唔到桌球室係好靜、好斯文嘅做運動地方。」

至於有麻雀館在附近，他笑指「間麻雀館喺度就喺度」，又反問廟街附近亦有不少麻雀館，為何政府在推行夜繽紛活動時，又不呼籲市民或小朋友不要去。羅永聰指，希望政府未來審批不要太嚴謹，可以審視及微調批出申請的準則。

羅永聰最後指，今次政府放寬桌球館入場限制「都係重要嘅第一步」，因為現時學生放學後可穿着校服即時去桌球館練習，而不需先更換便服，晚上亦可較晚離開。而他們在舉辦比賽時亦可有更大彈性。

9間放寬入場限制申請獲批持牌桌球館

持牌桌球館 / 地址

．Cyle Snooker / 新界荃灣楊屋道88號，Plaza 88，17樓1-2，10A，11A&23號舖

．金輪桌球室 / 九龍旺角彌敦道580G至K號彌敦中心21樓及22樓

．金都桌球城 / 九龍旺角洗衣街39號金雞廣場22樓

．名智桌球 / 香港柴灣柴灣道111號高威閣2樓1號（前座）

．警察體育遊樂會 / 九龍西洋菜北街430號警察體育遊樂會2樓（部份）

．南華體育會—桌球部 / 香港加路連山路88號南華體育會3樓及4樓

．偉利桌球 / 香港筲箕灣道361號利嘉中心地下（小部份）及地庫

．世界147桌球會 / 香港上環皇后大道中328號中源中心1樓

．青年桌球會（尖東） / 九龍尖沙咀東部麼地道63號好時中心LG25至41，LG71至77，LG89至93及LG95至99號舖



康文署至今接到共32間桌球館申請放寬青少年進入的限制，其中9間獲批。（資料圖片／李澤彤攝）

康文署今年2月底接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至八歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。

根據禁煙條例，任何桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場（即《遊樂場所規. 例》（第132BA 章）所指的地方）的室內區域為禁止吸煙區。