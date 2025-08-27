政府飲用水風波｜涉欺詐物流署商人呂子聰　再申保釋被拒

六旬商人呂子聰涉嫌向政府訛稱可供應內地入用水，以供政府部門使用，惟後來被揭該些飲用水疑是未經內地製造商批准的冒牌水，呂早前被控1項欺詐罪，他今（27日）於東區裁判法院在沒有律師代表下作保釋申請，被署理主任裁判官張志偉拒絕，呂需繼續還押，案件將於11月11日再提訊。



被告呂子聰。（資料圖片）

被告呂子聰（61歲，商人）被控1項欺詐罪，指他於2025年4月25日，涉向香港政府轄下的政府物流服務署的人員訛稱，其公司鑫鼎鑫商貿有限公司，會向政府各部門供應由樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司生產的瓶裝飲用水，並指其投標文件的內容屬真實、完整及準確，誘使物流服務署向其公司批出5294萬港元的標書。

案件編號：ESCC2157/2025