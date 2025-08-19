政府飲用水｜商人涉提供冒牌水被控欺詐罪　還押至11.11再提訊

政府早前改向新供應商鑫鼎鑫商貿有限公司訂購飲用水，卻發現新供應商疑未能履行合約，即把合約叫停並報警，從而揭發該公司疑涉未經內地製造商批准投標及提供冒牌水，涉案相關的一名男子被控欺詐罪，今（19日）於東區裁判法院提堂。署理主任裁判官張志偉將案件押至11月11日再訊，以待進一步調查，包括與飲用水的實際生產商作追查，檢驗冒牌與正牌飲用水的分別，及檢驗被告辦公室的電腦。被告保釋申請被拒，需還押候訊。



合約價值達5294萬元

被告呂子聰（61歲，商人）被控1項欺詐罪，指他於2025年4月25日，在香港意圖欺詐並藉作欺騙。

被告呂子聰由警方押送到法庭。(廖雁鴻攝)

涉向物流署訛稱會提供樂百氏的飲用水

控罪指呂向政府物流服務署人員作虛假陳述，即稱他在投標時所提交的資料及證明，均屬真實、完整及準確，並虛假聲稱其公司「鑫鼎鑫商貿有限公司」，會向政府部門供應由「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」生產的瓶裝飲用水，藉此意圖中標；誘使物流服務署批出價值5294萬港元的標書，令「鑫鼎鑫」獲利。

案件編號：ESCC2157/2025