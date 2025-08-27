桌球室｜Cue后也有被逼偷雞練波時　父述吳安儀從前晚8後常須走鬼

康文署周一（25日）公布接納9間持牌桌球館放寬入場限制的申請，當中包括將「最低年齡限制」由16歲下調至8歲，卻惹來坊間誤解，以為桌球館如成人遊戲機中心一樣，原本是16歲以下人士不得進入，但實情是以往任何年齡人士也可進入，但16歲以下須於晚上8時前離開。



「四眼Cue后」吳安儀的父親吳任水今早（27日）在電台節目表示以前「8點（晚上）前就要走人」，憶述女兒小時候（即未滿16歲時）練習桌球，經常在晚上8時後要「偷雞」到其經營桌球館練習，遇執法部門巡查，便要讓女兒從後門「走鬼」。



2025年3月31日，吳安儀出戰英國女子公開賽，成功衛冕。（資料圖片/公關提供）

「四眼Cue后」吳安儀的父親吳任水是上環「世界147桌球會」負責人，早前申請放寬入場限制獲得批准。他今早在商台節目《在晴朗的一天》上說，歡迎政府放寬入場限制的決定，因為以前「8點前就要走人」，放寬後希望年青球手可以有機會吸收更多經驗。

他又透露，女兒當年未滿16歲，需要練習桌球時，經常「偷雞」在其經營的桌球館練習，「都要靜靜雞，當嚟搵阿爸」。他亦會安排女兒在接近後門的桌球枱練習，遇有執法部門巡查時，便會讓女兒從後門離開。

位於加路連山路南華體育會的南華體育會—桌球部獲批放寬青少年進入桌球館限制。（南華體育會—桌球部Facebook）

吳任水指，在未放寬限制前也有不少中學生放學後，更換便服再到桌球室練習，亦有家長與子女一起打桌球；現時很多家長對桌球館的印象也有改變，不再覺得桌球館是污煙瘴氣的地方。近日有傳媒發現仍有人在桌球室吸煙，吳任水道會盡量呼籲客人不要吸煙，但要阻止有一定難度，「正如有啲人明知衝紅燈會被罰，都係照做」。

至於家長何時對桌球館的印象有所改變，他表示自從「神奇小子」傅家俊及女兒吳安儀先後勝出不同賽事開始，加上他們接受媒體訪問時，分享自己學習桌球的經歷，便多了父母明白桌球是怎樣的運動。

9間放寬入場限制申請獲批持牌桌球館

持牌桌球館 / 地址

．Cyle Snooker / 新界荃灣楊屋道88號，Plaza 88，17樓1-2，10A，11A&23號舖

．金輪桌球室 / 九龍旺角彌敦道580G至K號彌敦中心21樓及22樓

．金都桌球城 / 九龍旺角洗衣街39號金雞廣場22樓

．名智桌球 / 香港柴灣柴灣道111號高威閣2樓1號（前座）

．警察體育遊樂會 / 九龍西洋菜北街430號警察體育遊樂會2樓（部份）

．南華體育會—桌球部 / 香港加路連山路88號南華體育會3樓及4樓

．偉利桌球 / 香港筲箕灣道361號利嘉中心地下（小部份）及地庫

．世界147桌球會 / 香港上環皇后大道中328號中源中心1樓

．青年桌球會（尖東） / 九龍尖沙咀東部麼地道63號好時中心LG25至41，LG71至77，LG89至93及LG95至99號舖



康文署至今接到共32間桌球館申請放寬青少年進入的限制，其中9間獲批。（資料圖片／李澤彤攝）

康文署今年2月底接受符合要求的持牌桌球館申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至八歲；放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；以及允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。

根據禁煙條例，任何桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場（即《遊樂場所規. 例》（第132BA 章）所指的地方）的室內區域為禁止吸煙區。