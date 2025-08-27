少年播國歌時擰轉面　侮辱國歌罪成　官重申是國家的象徵判社服令

18歲少年涉嫌往看香港大球場舉行世界盃亞洲區外圍賽時，在播放國歌時背向球場，他經審訊後被裁定侮辱國歌罪成，案件今（27日）在東區裁判法院判刑，裁判官林子康重申國旗國歌是國家獨有的象徵，代表了中國國家統一、民族尊嚴及領土完整，被告須為自己的行為負責及付出代價，望他可以再三反思，並作出更生，考慮其求情及各項因素後，判被告180小時社會服務令。



被告劉本晞（現19 歲，學生），被控1項侮辱國歌罪，指他於 2024 年 6 月 6 日，在香港跑馬地東院道 55 號香港大球場，香港對伊朗的賽事中，公開及故意侮辱國歌。

被告劉本晞。(陳蓉攝)

已向朋友及父母交代事件

辯方進一步求情指，被告在報告已向朋友及父母交代事件，令他不會再做出不理性的行為，亦會觀看多角度的新聞，對事件保留開放的態度。被告仍然是學生，本身亦常常做義工，望法庭考慮判處較低的時數，以減少對被告學習安排的影響。

官信被告是孝順勤奮的年輕人

裁判官林子康在判刑時指出，被告來自良好及穩定的家庭，在中大就讀政治及行政學系2年級，父母因忙於工作，從小讓被告自由發揮，他本身已相當成熟，也顧及家人。雖然其學業成績不算優秀，但品行良好，也會兼職幫補家計，可見他是個孝順、勤奮上進的年輕人。

國旗與國歌具同樣意義

林官續引用案例指出，國旗是國家獨有的象徵，代表了中國國家統一、民族尊嚴及領土完整，國歌對國家亦有同樣的意義。中國對香港恢復行使主權後，貫徹一國兩制極之重要。林官續指，雖然此為過去的案例，但保護國旗免受侮辱及維護國家尊嚴的重要性，不會因時日過去而改變，保護國旗的合法利益仍然十分重要，故判刑時亦須考慮阻嚇性的刑罰。

被告案發時只有18歲

林官稱，就此案而言，案件的嚴重性非最高，亦沒有證據顯示被告有預謀及夥同犯案，案發時被告沒有大聲量或大動作，故沒有引起其他人的反應。在考慮到案件的嚴重性及被告案發時只有18歲等因素後，認為被告有相當程度的獨立思考，沒有輔導的需要，故感化令並不適用於本案。

相信被告已有悔意

林官強調，社會服務令非輕判及放過，而是具有相當阻嚇、警剔及嚴苛的選項。被告沒有案底，性格正面孝順，重犯機會低，被告雖不認罪，但已對其行為感到悔意，承諾日後會三思而後行，不會再犯令家人擔心，惟被告須為自己的行為負責及付上代價，望他可以再三反思作出更生，遂判處他180小時社會服務令。

案件編號：ESCC3030/2024