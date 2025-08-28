聘外勞炒本地工　女侍應接受僱主「建議」簽自願離職　投訴變無門

補充勞工優化計劃推行近兩年，勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時表示至今收到370宗投訴，其中190宗懷疑僱主聘用外勞後解僱本地員工，勞工處完成調查42宗，一宗初步有證據懷疑屬實。然而，有勞工界透露有懷疑「請了外勞、炒本地工」個案，因僱員急於找新工而簽署自願離職通知書，最終由於該個案屬自願離職，未能列入投訴。



勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮指，這些個案並非孤例，工會目前收到約200宗類似求助，大部份均來自飲食業，包括廚房工及侍應，不少都是家中經濟支柱。對於當局正處理1宗懷疑僱主聘用外勞後解聘本地員工，她認為對僱主有警惕作用，但相信數字僅屬「冰山一角之中嘅一點。」



譚金蓮表示，目前接獲200多宗本地員工被解聘的求助，大部分來自飲食業。（賴卓盈攝）

譚金蓮指，約三個月前接獲一名中年女士求助，她原於一間大型連鎖餐廳任職兼職侍應，平均每周上班5至6日，每日工作9小時，月薪達萬多元。

今年6月，她任職的公司輸入外勞，遂將她的工作日數減至每周2日，並指她可到其他區的分店擔任替工。惟不久後，其他分店亦稱已聘請到足夠員工，建議她簽署自願離職通知書。由於她沒有深究相關權責聲明，加上急忙尋找其他工作，便於8月初同意簽署通知書後辭職。譚金蓮稱，因她的個案屬自願離職，最終未能列入投訴個案。

譚金蓮指，現時飲食業等行業失業率攀升，呼籲當局暫停對部分行業的外勞審批，並全面檢討計劃漏洞。（資料圖片/夏家朗攝）

譚表示，該女子育有一名9歲兒子，丈夫患有糖尿病，她是家中重要收入來源。其兒子開學在即，她急需應付買書等教育開支，一家人又要交租，工會只能為其申請「公益金及時雨基金」，幫助她暫度難關。

另一位廚房「二鑊」，於今年2月公司輸入外勞後，被公司轉為替假及散工，需到不同分店工作。然而其他分店亦相繼稱請到外勞，着他回到原店，最後公司經理直接向他支付7日代通知金，着他「你唔洗撈啦」。

譚金蓮指，現時部分行業失業率攀升，例如飲食業、建造業等，許多本地員工失業後難以求職。（賴卓盈攝）

譚金蓮稱當局調查有警惕作用 惟僅屬冰山一角

譚金蓮指，這些個案並非孤例，工會目前收到約200宗類似求助，大部分均來自飲食業，包括廚房工及侍應，不少都是家中經濟支柱。對於局方公佈有11宗投訴個案已查證屬實，並正處理1宗懷疑僱主聘用外勞後解聘本地員工，她認為對僱主有警惕作用，但相信數字僅屬「冰山一角之中嘅一點」，仍有許多隱藏個案未能舉證。

她指，現時飲食業等行業失業率攀升，呼籲當局暫停對部分行業的外勞審批，並全面檢討計劃漏洞，保障本地員工優先就業。