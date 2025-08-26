外勞優化計劃原9.4到期　孫玉菡稱明年上半年完成檢討前續可申請

勞工及福利局長孫玉菡今日（26日）接受報章訪問時指，「補充勞工優化計劃」推出近兩年來接獲370宗投訴，有11宗查明屬實，已行政制裁僱主，目前正處理一宗餐飲業僱主疑聘用外勞後解僱本地工人的投訴，由於情節嚴重，若確認屬實，擬禁止該僱主申請輸入外勞兩年。孫玉菡預計，「補充勞工優化計劃」明年上半年會完成計劃檢討，完成檢討後會公布，計劃在檢討有結果前仍接受申請。



勞工及福利局長孫玉菡。（資料圖片／黃寶瑩攝）

「補充勞工優化計劃」暫停執行原有的「補充勞工計劃」下26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，即今年9月4日結束。

政府曾表示在兩年期屆滿前會適時檢討，孫玉菡今日在《明報》訪問指，預計明年上半年會完成計劃檢討，完成檢討後會公布，而計劃在檢討有結果前仍接受申請。而下月初起，申請輸入侍應及初級廚師的餐飲業僱主須於4周本地招聘期內到勞工處就業中心實地招聘。

接獲370宗投訴 勞工處向11名僱主施以行政制裁

截至今年7月，優化計劃接獲370宗投訴。勞工處向11名僱主施以行政制裁，各人涉違反計劃規定或《僱傭條例》，當中3宗涉餐飲服務業。

一宗解僱本地工投訴初步顯示情節嚴重 孫玉菡：若屬實禁申外勞兩年

孫玉菡指，目前正處理一宗餐飲業僱主涉聘用外勞後解僱本地工人的投訴，初步有證據顯示屬實，正給時間僱主解釋。因情節嚴重，若確認屬實，會實施禁止申請輸入外勞兩年的行政制裁。

孫玉菡指，輸入外勞機制不容忍任何濫用，未來會視乎個案嚴重性及因應社會關注，在可行情況下公開違規僱主名稱。

「動態地」看情況決定會否暫緩計劃

本港失業率上升，社會有聲音促請暫停輸入外勞。孫玉菡則稱要「動態地」看情況決定會否暫緩計劃。他以餐飲業為例，將就涉侍應和初級廚師的申請加強就業配對，但同時仍有工種缺人，例如洗碗工即使已輸入約1,600人，人手仍不足。他說明白大眾關注，故僱主提出申請時會確保有興趣的本地人可投身，但也要體諒如僱主已做足程序仍請不到人，應給機會他輸入外勞。