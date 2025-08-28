NCT Dream演唱會｜ 啟德周六特別交通安排　尾班巴士晚上10時開出

韓國男子組合NCT DREAM將於周六（30日），在啟德體育園啟德主場館舉行演唱會，運輸署今日（28日）表示，為配合演唱會，當日將實施特別交通及運輸安排，啟德體育園一帶的交通屆時預期會較繁忙。署方又指，據主辦單位的資料，今次演唱會預計稍早開始和完結，各條特別巴士路線的尾班車將於晚上約10時開出，呼籲乘客預留充足時間登車。



港鐵加密班次 專營巴士提供11條特別巴士路線

韓國男子組合NCT DREAM將於8月30日，在啟德體育園啟德主場館舉行演唱會《THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE》IN HONG KONG。為配合演唱會，運輸署當日將實施特別交通及運輸安排。

署方指，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在離場時段加強服務，港鐵將會加密屯馬綫的班次；專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處（第SP12號線）、港珠澳大橋香港口岸和機場（第A25S號線）及港九新界各主要地區。

籲內地客提早預訂跨境巴士服務

根據主辦單位的資料，今次演唱會預計稍早開始和完結，各條特別巴士路線的尾班車將於晚上約10時開出，運輸署呼籲乘客當日預留充足時間登車。

至於計劃即日返回內地的觀眾，署方建議可乘搭園方於離場時段安排的跨境巴士服務，經落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋和深圳灣口岸返回內地。不過乘客需預先在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。

內地觀眾亦可在晚上約10時前，直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。此外，經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。

署方續說，啟德主場館的士上落客區屆時將會開放。宋皇臺道上落客區在進場時段（下午2時至6時30分）只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。