招聘會｜廚房工搵工兩月沒回音　嘆輸入外勞後求職所須時間變長

最新失業率升至3.7%，當中餐飲業升至6.4%。由勞工處和民建聯合辦的職啟未來招聘會於今日（28日）及29日在旺角麥花臣場館舉行，超過60間機構參加，合共提供超過3,100個職位空缺。有求職者表示之前一個星期就可以搵到工作，但在外勞輸機制推行後可能兩個月以上都未必能求職成功。



由勞工處和民建聯合辦的職啟未來招聘會於今日（28日）及29日在旺角麥花臣場館舉行，超過60間機構參加，合共提供超過3,100個職位空缺。（鄭子峰攝）

由勞工處和民建聯合辦的職啟未來招聘會於今日（28日）及29日在旺角麥花臣場館舉行，超過60間機構參加，合共提供超過3,100個職位空缺。（鄭子峰攝）

兩日招聘會逾3千個職位 逾8成為全職 月薪最高達2.6萬

今次招聘會提供超過3,100個職位空缺，其中逾2,000個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別包括店務經理、當值工程師、會計主任、船務文員、行政助理、廚師、咖啡師等。

招聘會中，逾8成為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.6萬元。另外，約9成5的職位空缺學歷要求為中七或以下，約6成職位空缺無需相關工作經驗。

由勞工處和民建聯合辦的職啟未來招聘會於今日（28日）及29日在旺角麥花臣場館舉行，超過60間機構參加，合共提供超過3,100個職位空缺。（鄭子峰攝）

求職一周變兩個月以上也沒回音

從事餐飲業30多年的梁先生，之前是在廚房工作，指因覺得工作環境太熱所以辭職。他表示現時求職環境好像「水靜河飛」，找工作非常困難。談及外勞輸入，他表示，原本一個星期就可以找到工作，但在有外勞後要兩個月以上才能求職成功。

他表示在招聘會之前都有一直求職但未獲回應，而今次參加招聘會是期望能找到一份類似的餐飲業工作，薪金則沒有太大預期，認為與之前差不多即可。而問及外勞工作環境是否沒有太多選擇和是否有信心一直在這行工作，就持保留態度。

從事餐飲業30多年的梁生，指自從有外勞輸入機制後，求職由一週變兩個月以上。（鄭子峰攝）

求職者談外勞：一定競爭多咗

同為求職者的洪先生，之前是衛生署的合約文員，今次到招聘會計劃應徵計劃助理和文員，並期望月薪能有1萬5千元。他又認為現時經濟環境下求職都「頗難」，他指自己曾網上求職，但都沒有回應。對於外勞政策，他就表示「一定競爭多咗」，但他相信在不同人的角度一定有不同的好處，亦會提升個人能力和競爭力。

洪先生之前是衛生署的合約文員，今次到招聘會計劃應徵計劃助理和文員，並期望月薪能有1萬5千元。（鄭子峰攝）

+ 7

顏汶羽政府加強監管和打擊違規聘外勞問題

立法會議員顏汶羽出席招聘會時表示，外勞機制出現漏洞，引起社會不滿，要求政府加強監管和打擊違法問題。他指，當中包括勞工處要定期查核僱主，有否持續符合全職本地僱員與輸入勞工2比1人手比例的規定，並且應確保以相同性質的職位作為計算基準，防止僱主利用不同職位「充數」達標。此外，他又認為打擊黑工的工作應持之以恒，才可維護到本地勞工市場秩序。

勞工及福利局副局長何啟明（中）對於局長孫玉菡提到的不應採取機械化的容忍機制表示，政府不會「一刀切」地根據某個數字決定暫停和再重新啟動，而是希望能因應整體市場作動態調整。（鄭子峰攝）

何啟明重申以失業率作調整外勞名額為硬性指標不合適

勞工及福利局副局長何啟明對於局長孫玉菡提到的不應採取機械化的容忍機制表示，政府不會「一刀切」地根據某個數字決定暫停和再重新啟動，而是希望能因應整體市場作動態調整。他又認為使用整體失業率作為硬性指標並不合適。同時，他指會在四星期的本地招聘措施中再作一些調整。他亦表示，延長這一措施未必能改善整體求職情況，重點應放在如何讓求職者在現場成功找到工作。