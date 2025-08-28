男警騙遮仔會5.7萬貸款　被指無悔意即改稱明知故犯　官再押後判

男警涉在2019年隱瞞欠債逾50萬元，向警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）借取約5.7萬元，遭廉政公署控告1項欺詐罪。他否認控罪受審，自辯稱2019年「日日OT(超時工作)」，受感冒影響而填錯表格，最後被裁成，案件原定今（28日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官王證瑜指被告的背景報告指他仍堅稱是無心之失，認為被告無悔意考慮判囚。辯方即再索指示，被告改口認明知故犯，王官遂押後至9月9日判刑以索取被告的社會服務令報告，期間被告續還押。



被告馬偉昌（47歲，報稱無業），被控於2019年7月3日至2019年7月10日期間，向香港警察儲蓄互助社訛稱，在私人貸款申請書所載的內容及資料均為完整及正確，並意圖詐騙而誘使互助社職員向被告批出一筆57,060元的貸款。

被告馬偉昌。(陳蓉攝)

因本案失事業與婚姻

辯方今求情時，呈上被告撰寫的求情信。辯方又指，被告在警隊工作27年，本案令他賠上事業和婚姻。此外，被告已於2023年自行辭職，現時沒有工作，靠積蓄維生，其重犯機會低。辯方續指，被告被捕前已還清涉案貸款，警察儲蓄互助社沒有損失。辯方望法庭考慮被告有良好背景，判處被告非監禁式刑罰。

官指結婚葬禮家庭開支難欠債50萬

裁判官王證瑜問及，為何被告在涉案時債台高築。王官指，被告曾欠債50萬元。根據背景報告，他因結婚、兒子葬禮和家庭開支而借錢，但王官指這三個原因，一般而言難以令人欠債50萬元，查問有沒有其他原因令被告欠債。

報告顯示仍堅稱無心之失

王官亦指，被告在求情信稱深感後悔，但在背景報告則維持開脫的說法，指填錯表格是無心之失。王官質疑：「佢純粹後悔無心之失咁剔（指填錯表格）？」，指不接納被告後悔，加上被告經審訊後裁定罪成，考慮判處監禁。

被告稱債冚債至債台高築

辯方向被告索取指示後，指沒有其他理由令他欠債，又指被告涉案時以借貸「冚」另一債務，同時需要償還利息。就報告提及被告堅持犯案屬無心之失，辯方指當時溝通出錯，被告指的是審訊時的說法。辯方強調被告有悔意，他尊重法庭裁決，不再繼續無心之失的說法。王官問，被告同意是明知故犯，辯方確認，在犯人欄內的被告亦點頭。

遭廉署調查而揭發本案

辯方續指，案發至今已6年，被告因本案付出非常沉重的代價，而他已被還押兩星期，期間深切反省。辯方望王官考慮判處被告緩刑，或先索取社會服務令報告。控方庭上則指，廉署於2023年就另一事件調查被告，期間揭發本案，至於原本調查的事情都未有提出檢控。

王官考慮被告承認明知故犯，決定先替他索取社會服務令報告，把判刑押後至9月9日。王官拒絕辯方的保釋申請，被告期間繼續還押。

案件編號：WKCC 5249/2024