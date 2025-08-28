亞博20周年辦抽門票　年底盛事一覽　有《進擊的巨人》交響音樂會

亞洲國際博覽館踏入20周年，今年底將繼續舉行多個演唱會及國際盛事，包括雲集韓國人氣偶像的「MBC IDOL RADIO」、南非新星Tyla演唱會、憑日劇《玻璃之心》更廣為人知的頂流男星佐藤健見面會、《進擊的巨人》官方交響音樂會等，也有國際電競比賽「BLAST Premier Rivals」、北美最大型的潮玩藝術展覽「DesignerCon」等。市民由即日起至9月4日可免費參加抽獎贏取10月至12月在亞博舉行的活動門票。



亞洲國際博覽館踏入20周年，今年10月至12月的活動豐富，音樂會涵蓋韓國男團、日本歌手及紅星、虛擬女歌手及南非國際新星等，其他盛事包括電競比賽、潮玩展、兒童書展、改裝車展及香港國際汽車博覽等，當中部份為首度登陸香港的盛事，滿足市民及旅客的不同喜好或需求。

《進擊的巨人》交響音樂會現正售票。

日本相關音樂活動︰

．男子跳唱組合「w-inds. LIVE TOUR 2025」（10月4日）

．人氣動漫《進擊的巨人》官方交響音樂會（11月4日）

．虛擬女歌手「初音未來2025香港演唱會」（11月8日）

．頂流男星佐藤健以樂團TENBLANK主音身份現身的見面會（11月19日）



韓國男團WINNER將於10月3日舉行演唱會。（FB/@OfficialYGWINNER）

韓國相關音樂活動︰

．虛擬男團「2025 PLAVE Asia Tour」（10月1日、首次來港）

．男團「WINNER [OUR MOMENT] 2025」（10月3日）

．雲集人氣偶像「MBC IDOL RADIO LIVE IN HONGKONG 2025」（11月22日至23日）



國際相關音樂活動︰

．南非新星Tyla演唱會（11月23日）



北美最大型年度潮玩藝術展覽「DesignerCon Hong Kong 2025」將於10月5日至6日舉行。（亞博官網圖片）

首度登港的國際盛事︰

．北美最大型年度潮玩藝術展覽「DesignerCon Hong Kong 2025」（10月5日至6日）

．國際電競比賽「BLAST Premier Rivals香港」（11月14日至16日）



其他活動︰

．改裝車界殿堂級盛事「東京改裝車展．香港2025」（12月11日至14日）

．「香港國際汽車博覽（IMXpo）」（12月11日至14日）

．「兒童書展暨超級親子用品展」（10月30日至5日、12月12日至14日）



即日起至9月4日可免費參加抽獎贏取活動門票

亞博提醒，慶典活動「亞博盛事大抽獎」已進入壓軸一季，由即日起至9月4日可免費參加抽獎，贏取「2025 盛事通行證」，隨意兌換10月至12月期間在亞博舉行的的活動門票，抽獎結果將在9月10日在亞博各大社交平台公布。

市民只需下載及登入亞博APP「AsiaWorld-Expo app」並註冊成會員，再開啟抽獎頁面，輸入個人資料包括姓名、電話及電郵，再選擇心水答案，創作專屬扭蛋並分享給朋友，便可完成抽獎。