「連登仔」稱多口叫自稱非禮案被告Po事主相　裁煽惑披露資料罪成

連登用戶涉見討論區見有人自稱是港大迎新營非禮案的被告，留言著對方：「Po條女啲相嚟睇下，除好褲啦」。控方認為該「連登仔」在煽惑他人披露該案女事主的個人資料而提出檢控，該用戶卻稱其意是：叫其他人先觀看照片。案件今（29日）於東區裁判法院裁決，暫委裁判官鄭潤聰認為被告說法無論在邏輯及語法上均不通，裁定他罪成。被告求情稱只是多口，並非想傷害事主。裁判官把案押後至9月25日判刑，以索取被告的社會服務令報告。



被告周卓銘（ 32 歲， 商人），被控一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，指他於 2024 年 5 月 7 日至 8 月 7 日之間，在港非法煽惑他人在未獲女子 X 同意下，披露 X 的相片，導致 X 或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會導致X 或其家人受到傷害。

被告周卓銘在東區法院被裁定罪成。

女事主曾報警稱遭非禮

案情指女事主X曾在2023 年 8 月28日報案，聲稱參加香港大學迎新營時被非禮，事後有人在連登討論區事件，並有人在標題上自稱是該非禮案的被告。同日，有用户在該帖文下留言：「Po條女啲相先啦，除好褲啦」。

警方在2024年8月7日拘捕本案被告周卓銘，周警誡下承認該帳户屬他所有，但稱當時只是根據連登討論區的文化隨便留言。

周解釋其意叫他人先觀看

周在錄影會面解釋，他留言中的「Po」，其意思是「Please observe」，即是叫其他人先觀看照片。周又稱，連登平台屬娛樂性質，當時只是隨便留言，沒有想在此事上得到或想得到任何好處。但控方認為「Po」是指「post」，即發佈之意。

官指若認為沒有相不會叫人看照片

鄭官裁決時指，周在第二次錄影會面時首次才提出此解釋，他並用本地話夾雜英語，反映周應理解「po」的意思。此外，若周主觀地認為沒有相片，理應不會叫人先看相片，認為此說法欠缺邏輯。

帖文同時提及脫褲

鄭官續指，若周想表達「Please Observe」的意思，理應兩個英文字母均為大楷，或者應該使用「P.O.」的字眼，惟周在帖文中的「o」字為小楷，而且從字面理解，如周真的想叫人「please observe」，為何他又稱要脫褲子，此說法明顯不合邏輯，且周曾提及「罪名不成立」，反映他對該非禮案有一定認識。

官指周在連登開戶多年

鄭官認為，周自2016年已開通其連登帳戶，他在錄影會面的話顯示他對連登有一定理解，質疑他為何會用語法及邏輯不通的字眼來表達，故不接納周指「Po」為「Please observe」的說法，認為其留言必然是叫他人發佈X的相片，認為控方已在毫無合理疑點的情況下舉證，裁定被告罪成。

周認多口非想傷害事主

辯方求情指，周沒有案底，大學畢業，對案情的爭議不多，亦承認是「多口」，不是有心傷害事主，且他有悔意，望法庭考慮非監禁式刑罰。

官斥留言不尊重女性

鄭官在考慮求情後指，連登是公開平台，網民無須擁有帳戶已可以觀看內容，周以匿名留言，令案件偵破更難。在網絡世界，資訊很快可以傳開，若人有真的公開了X的相片，將會影響深遠，亦會破壞法庭的匿名令，有機會令其他證人不願意再出庭作供，他的留言更加是不尊重女性，考慮到被告初犯，在事件中沒有金錢得益，其留言亦只有極少迴響，決定為周索取社會服務令報告。

案件編號：ESCC3399/2024